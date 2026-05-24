Мужчина ушел в СЗЧ после трех недель службы: как его наказал суд

Военнослужащий покинул часть после трех недель службы и объяснил свой поступок страхом убивать людей. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

В Черниговской области суд признал виновным мобилизованного военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть после трех недель службы. Мужчине назначили пять лет лишения свободы. Соответствующий приговор 14 мая вынес Козелецкий районный суд.

Согласно материалам дела, мужчину мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины 15 мая 2024 года. Его направили курсантом в учебную механизированную роту одной из воинских частей.

Как установил суд, 5 июня 2024 года около 07:00 военнослужащий без разрешения командования покинул территорию части и не вернулся к месту прохождения службы.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал вину. Он объяснил, что после нескольких недель службы находился в паническом состоянии и решил покинуть часть, поскольку является верующим человеком и "не хотел, чтобы кто-то погиб от его рук".

Также мужчина сообщил, что после самовольного оставления части жил дома и в съемной квартире, а параллельно работал. В суде он назвал свой поступок ошибкой и выразил искреннее раскаяние.

Суд признал его виновным по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины – самовольное оставление воинской части в условиях военного положения. Обвиняемому назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

При вынесении решения суд учел раскаяние обвиняемого и отсутствие отягчающих обстоятельств. В то же время отмечалось, что действующее законодательство не позволяет применять условное наказание за подобные преступления, совершенные во время военного положения.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения.

Как сообщал УНИАН, ранее в ТЦК и СП объяснили, почему применяют тактику изъятия мобильных телефонов у граждан во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Как сообщила представительница Винницкого ТЦК и СП, майор Мирослава Ляшук, ВЛК является режимным объектом, где одновременно находится значительное количество военнослужащих, а использование телефонов может создавать риски.

