В Черниговской области суд вынес приговоры двум военнослужащим по делу о незаконном хранении оружия: какое наказание им назначили

Одного из осужденных суд признал виновным по двум статьям, а другого – по одной.

Козелецкий районный суд Черниговской области приговорил двух военнослужащих: один отказался приносить присягу, а впоследствии сбежал, а второй – самовольно покинул воинскую часть (СЗЧ), имея непогашенную судимость. Приговоры суда обнародованы 7 мая в Едином государственном реестре судебных решений.

Известно, что один из осужденных – уроженец Мариуполя, который проходил подготовку в школе специалистов противовоздушной обороны Сухопутных войск. 19 января 2025 года мужчина отказался выполнить приказ командира о принесении военной присяги.

Он объяснил, что считал свой призыв незаконным, поскольку ранее был снят с воинского учета по состоянию здоровья.

Через три месяца после этого, 14 апреля 2025 года, солдат самовольно покинул воинскую часть, куда его перевели. 4 марта 2026 года его задержали сотрудники Государственного бюро расследований.

Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 402 – неподчинение, совершенное в условиях военного положения;

ч. 5 ст. 407 – самовольное оставление воинской части продолжительностью более трех суток в условиях военного положения.

Суд окончательно приговорил его к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Что касается второго осужденного, известно, что он уроженец города Кременная Луганской области. Мужчину мобилизовали 1 января 2025 года и зачислили курсантом в учебную роту.

Примечательно, что у него уже была судимость – в 2020 году его приговорили к 4,5 годам лишения свободы за кражу и хранение наркотиков, и эта судимость не была погашена.

В материалах дела указывается, что 25 февраля 2025 года солдат самовольно покинул воинскую часть и уехал домой. В начале июня 2025 года он пришел к следователю ГБР и заявил, что желает продолжить службу в армии.

На допросе мужчина признал свою вину, раскаялся. Также сказал, что покинул воинскую часть из-за семейных обстоятельств и по состоянию здоровья.

Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины (Самовольное оставление воинской части) и приговорили к пяти годам лишения свободы.

СЗЧ в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам военного адвоката Татьяны Козян, после возвращения из СЗЧ военные, как правило, проходят полноценный повторный рекрутинг. Она добавила, что во время этой процедуры по-настоящему оценивается их состояние здоровья и профессиональные навыки. Козян отметила, что после СЗЧ военнослужащие не попадают сразу на передовую, а зачисляются в батальон резерва. По ее словам, представители различных воинских частей буквально "отбирают" себе кадры. По словам юристки, на этом этапе решения о дальнейшей службе принимаются уже не формально, а "с учетом реальной ситуации".

Также мы писали, что Козян рассказала, как военному вернуться на службу, если он ушел в СЗЧ из-за проблем со здоровьем, если его не отпускали в отпуск или на лечение. Адвокат подчеркнула, что отказ в оказании медицинской помощи на передовой или в тылу является серьезным нарушением прав военнослужащего. В таком случае его юридическая защита должна основываться на фактах. Козян подчеркнула, что медицинская документация меняет восприятие ситуации органами расследования.

