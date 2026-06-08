По словам экспертов, расположение розеток в СССР не было случайным и имело вполне обоснованные причины.

В современных квартирах розетки чаще всего располагают у пола, тогда как в советских домах они обычно находились на уровне пояса. Много лет существовали популярные версии, что такое расположение якобы было продиктовано заботой о безопасности детей или даже защитой от шпионов, однако на самом деле ни одна из этих версий не является полностью правдивой.

Ранее мы писали, как сделать дополнительные розетки в квартире, а специалисты компании "Электрон" объяснили в комментарии УНИАН, почему розетки делают внизу, как это было раньше и с чем связаны изменения.

Почему розетки делают низко – как появились первые стандарты

Как отметили эксперты, мировой "хаос" с различными типами розеток начался еще в конце XIX века – именно тогда в США закрепились стандарты 110–120 вольт и 60 герц.

Видео дня

При этом сначала электроэнергию использовали преимущественно для освещения, поэтому первые приборы вкручивали прямо в патроны ламп. Однако уже в 1904 году Харви Габбелл создал прототип современной американской розетки.

Великобритания, с другой стороны, после дефицита меди в 1940-х разработала собственную систему проводки и массивные вилки типа G со встроенными предохранителями. А вот большинство европейских стран перешли на напряжение 220–230 вольт и ввели стандарт Schuko с заземлением.

Впоследствии каждая страна адаптировала электросети к собственным потребностям, поэтому вопрос о том, почему розетки делают внизу, следует рассматривать в контексте исторического опыта того или иного региона.

Какие розетки были в СССР – экономичность времен электрификации

По словам специалистов, в период массового строительства хрущевок и панельных домов в СССР главными приоритетами были скорость возведения жилья и экономия ресурсов. Так, например, поскольку медь считалась стратегическим материалом, во многих случаях ее заменяли более дешевой алюминиевой проводкой. При этом кабельные каналы закладывали прямо в бетонные панели еще на заводах, а проводка часто проходила транзитом через соседние квартиры.

Именно тогда и родился знаменитый советский стандарт: розетки на уровне пояса и выключатели на высоте плеча:

"Многие верят в миф, будто это делалось, чтобы маленькие дети не могли дотянуться до тока. На самом же деле советские строительные нормы руководствовались сухим прагматизмом".

Как отметили специалисты, магистральные кабельные линии прокладывались под потолком, поэтому если выключатель был расположен достаточно высоко, длина провода, спускавшегося к нему, оставалась минимальной. Причем даже незначительное снижение высоты выключателей означало бы, по их словам, дополнительные затраты кабеля почти на метр для каждой точки подключения – в масштабах миллионов квартир это превращалось в тысячи тонн металла.

Кроме того, бытовая техника того времени обычно стояла на столах или тумбах, поэтому розетка на уровне пояса хорошо соответствовала высоте мебели и была удобна в использовании:

"Это избавляло от необходимости наклоняться, а также гарантировало, что во время мытья пола, когда воду из ведра могли пролить на линолеум, в сеть ничего не потечет".

А вот что касается того, на какой высоте сейчас делают розетки, эксперты отметили, что наиболее распространенный в настоящее время подход, известный как "евростандарт", привнес с собой концепцию "чистой стены" (то есть стремление свести к минимуму количество заметных технических элементов в интерьере – прим. ред.).

К тому же сегодня большая часть техники – от роутеров до холодильников – постоянно подключена к сети, поэтому провода, которые в советское время свисали вдоль стен от розеток, расположенных почти на метровой высоте, переместились ближе к полу – примерно на 30 сантиметров от него, у плинтуса.

Что повлияло на то, какие розетки были в СССР – развенчание мифов

По мнению экспертов, бытовые неудобства в советском народном фольклоре часто объяснялись идеей "защиты от иностранных диверсантов и шпионов".

Так, например, один из мифов утверждал, что расстояние между отверстиями розетки в стране специально изменили, чтобы иностранные агенты не могли пользоваться своими электроприборами. Более того, из-за этого якобы также изменили стандарты электроэнергии с 110–120 вольт на 220–240 вольт.

Однако, как подчеркнули электрики, реальность гораздо проще: расстояние между центрами отверстий в классической советской розетке и современной европейской Schuko одинаковое – 19 миллиметров, поэтому проблема заключалась не в несовместимости стандартов, а в диаметре самих штырей и контактных гнезд.

"Никакого тайного замысла КГБ здесь не было: фактически это технология еще XIX века, которую просто "законсервировал" СССР".

Что касается перехода на 220 вольт, эксперты объяснили, что после войны потребление электроэнергии в стране стремительно выросло, а низкое напряжение требовало использования более толстых и дорогих кабелей и приводило к большим потерям электроэнергии при передаче. Именно поэтому было принято решение постепенно перевести электросети на более высокое напряжение.

При этом переход, по их словам, происходил не одномоментно: приказ появился в конце 1940-х годов, а сам процесс растянулся на десятилетия:

Например, в Киеве и Харькове, а также в Москве многие жилые кварталы оставались на старом напряжении 127 вольт вплоть до конца 1970-х годов.

Соответственно, именно из-за того, какие розетки были в СССР, некоторые люди были вынуждены покупать специальные бытовые трансформаторы, чтобы включать новые телевизоры, которые уже выпускались под 220 вольт.

Чем отличаются советские розетки от современных – плюсы и минусы

По словам специалистов, для практикующего электрика разница между советским "высоким" и современным "низким" расположением розеток прежде всего связана с особенностями эксплуатации и обслуживания:

"Высокие розетки значительно удобнее: с ними можно работать стоя, не нагружая спину, а доступ к проводам и клеммам намного проще".

Зато, как добавили эксперты из своего опыта, низкие розетки на высоте около 30 см заставляют мастера работать на корточках или на коленях, что затрудняет монтаж.

Также низкие розетки расположены в так называемой "зоне риска": их декоративные рамки и крепления чаще повреждаются от ударов ногами, мебелью или насадками пылесосов. К тому же они первыми оказываются под угрозой в случае бытового затопления.

В то же время, хотя высокие розетки, по мнению электриков, обычно служат дольше, у них есть свои недостатки. Так, например, тяжелые шнуры от бытовых приборов постоянно тянут вилку вниз, создавая дополнительную нагрузку на контакты и ухудшая соединение. Из-за этого может возникать искрение и перегрев, что повышает риск повреждения розетки, а в отдельных случаях – даже возгорания.

Отдельно они напомнили о схожей проблеме с тем, какие розетки были в СССР, и которая проявилась с началом массового импорта европейской техники:

"Гнезда советских розеток по ГОСТу были рассчитаны на штыри вилок диаметром 4 мм, и когда в них впервые вставляли штыри евровилок диаметром 4,8 мм, контакты необратимо деформировались".

После этого "родные" вилки уже не держались в такой розетке должным образом – независимо от веса кабеля.

Сегодня же, как подытожили эксперты, электромонтаж в первую очередь ориентируется на удобство и безопасность. Вот почему розетки делают 30 см от пола или ниже в проходных зонах и на уровне 105–110 см (или другой удобной высоте для повседневного использования) – в рабочих зонах.

Вас также могут заинтересовать новости: