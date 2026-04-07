ТЦК снимет с розыска 2 миллиона уклонистов: Арахамия анонсировал изменения в мобилизации

Депутат сообщил, что реформа Министерства обороны будет представлена в течение месяца.

Два миллиона человек будут сняты с учета в Территориальных центрах комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом в комментарии Телеграфу сообщил председатель фракции "Слуга народа", член комитета по национальной безопасности и обороне Давид Арахамия.

Он отметил, что реформа законодательных изменений в сфере мобилизации находится на завершающем этапе и вскоре будет представлена парламенту и обществу. По его словам, министр обороны Михаил Федоров представит свои наработки в профильном парламентском комитете, а также во фракциях и группах.

"Там идет большая реформа. Она уже находится на завершающей стадии", – отметил Арахамия и добавил, что в течение месяца реформа уже будет представлена.

По информации нардепа, меры воздействия в отношении новых, более жестких ограничений, в частности для уклонистов, будут варьироваться.

"Там есть и улучшения, и, наверное, ухудшения. У него [Федорова] восстанавливается определенный новый баланс как концепция. Там вопрос, например, два миллиона человек в розыске [ТЦК]. Там у него из розыска они все снимаются, но есть определенная процедура, что делать в дальнейшем. То есть там есть и популистские моменты, а с другой стороны есть некоторые более жесткие меры. То есть нужно в целом смотреть на всю концепцию комплексно, чтобы понимать, как это будет работать", – сказал он.

Арахамия отметил, что реформа Минобороны будет способствовать уменьшению насильственных действий против военнослужащих ТЦК, которых становится все больше:

"Это как раз прямой сигнал к тому, что нужно двигаться быстрее по реформе процесса мобилизации. Потому что если ничего не сделать, у нас будет больше повторений таких случаев. К сожалению. И они касаются как людей, осуществляющих призыв, так и людей, которых непосредственно призывают".

Реформа мобилизации

Как сообщал УНИАН, в феврале министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что Министерство обороны Украины работает над комплексной реформой мобилизации. Он пообещал системные решения для того, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны.

По словам Федорова, Минобороны уже автоматизировало систему продления отсрочек от мобилизации через "Резерв+". Министр подчеркнул, что 90% отсрочек продлили автоматически.

