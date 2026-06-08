Почему у яиц оранжевый желток, и правда ли, что такие яйца самые вкусные

Цвет яиц не всегда отражается на их вкусе.

Большинство яиц имеют желтый желток, но это далеко не всегда четкое правило. На самом деле яичные желтки бывают самых разных оттенков от бледно-желтого до ярко-оранжевого. При этом цвет напрямую зависит от рациона кур-несушек, пишет The Take Out.

Если у яйца бледно-желтый желток, курица, которая его снесла, вероятно, питалась преимущественно пшеницей или другими злаками. Если же желток ярко-желтый, возможно, курица ела кукурузу или люцерну. Если желток оранжевый, велика вероятность, что курица самостоятельно добывала себе пропитание – каротиноиды и ксантофиллы, содержащиеся в обычных куриных закусках, таких как насекомые и дикорастущие растения, придают желтку такой яркий оттенок. Но фермеры также могут добавлять в корм для кур такие ингредиенты, как лепестки бархатцев или красный перец, чтобы получить более насыщенный цвет желтка.

Но цвет желтка имеет очень мало общего с питательной ценностью яйца. Одно яйцо будет практически идентичен другому, по крайней мере, с точки зрения таких основных показателей, как белок и жир. Хотя курица с разнообразным рационом может нести яйца, которые несколько богаче определенными витаминами, это лишь один из многих факторов – есть еще возраст, здоровье и порода.

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Иногда яйца с более темным желтком вкуснее, чем яйца с более светлым желтком. Но дело не только в цвете. Куры, которым позволяют свободно гулять и добывать себе пищу, как правило, имеют лучшие условия содержания и здоровье, что приводит к получению яиц лучшего качества.

Как хранить яйца

Напомним, что многие хранят яйца при комнатной температуре. Но при этом охлаждение значительно увеличивает срок годности. Оптимальная температура для хранения - 3-5 градусов. При этом важно, чтобы температура была постоянной и не менялась, как бывает на дверце, где обычно размещают этот продукт.

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