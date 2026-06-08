Почему у яиц оранжевый желток, и правда ли, что такие яйца самые вкусные

Большинство яиц имеют желтый желток, но это далеко не всегда четкое правило. На самом деле яичные желтки бывают самых разных оттенков от бледно-желтого до ярко-оранжевого. При этом цвет напрямую зависит от рациона кур-несушек, пишет The Take Out.
Если у яйца бледно-желтый желток, курица, которая его снесла, вероятно, питалась преимущественно пшеницей или другими злаками. Если же желток ярко-желтый, возможно, курица ела кукурузу или люцерну. Если желток оранжевый, велика вероятность, что курица самостоятельно добывала себе пропитание – каротиноиды и ксантофиллы, содержащиеся в обычных куриных закусках, таких как насекомые и дикорастущие растения, придают желтку такой яркий оттенок. Но фермеры также могут добавлять в корм для кур такие ингредиенты, как лепестки бархатцев или красный перец, чтобы получить более насыщенный цвет желтка.
Но цвет желтка имеет очень мало общего с питательной ценностью яйца. Одно яйцо будет практически идентичен другому, по крайней мере, с точки зрения таких основных показателей, как белок и жир. Хотя курица с разнообразным рационом может нести яйца, которые несколько богаче определенными витаминами, это лишь один из многих факторов – есть еще возраст, здоровье и порода.
Иногда яйца с более темным желтком вкуснее, чем яйца с более светлым желтком. Но дело не только в цвете. Куры, которым позволяют свободно гулять и добывать себе пищу, как правило, имеют лучшие условия содержания и здоровье, что приводит к получению яиц лучшего качества.
Как хранить яйца
Напомним, что многие хранят яйца при комнатной температуре. Но при этом охлаждение значительно увеличивает срок годности. Оптимальная температура для хранения - 3-5 градусов. При этом важно, чтобы температура была постоянной и не менялась, как бывает на дверце, где обычно размещают этот продукт.