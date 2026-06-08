'Мы ничего не сделали для Украины': республиканец высказал претензии к Трампу и Конгрессу

По словам политика, Америка должна безоговорочно поддерживать правильную сторону в войне между РФ и Украиной.

Президент США Дональд Трамп придерживается политики по завершению войны в Украине, направленной на достижение соглашения путем переговоров, однако вряд ли это сработает. Такое мнение высказал конгрессмен, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон в интервью CBS News.

"Я не думаю, что это работает. Он слишком старается вести себя как рефери, пытаясь работать с двумя разными людьми в боксерском поединке, но это не тот случай. Есть страна, которая вторглась в Украину, которая каждую ночь бомбит города. Здесь идет борьба добра со злом, и Америка должна, знаете, безоговорочно поддерживать правильную сторону, демократию, страну, которая стремится к свободным рынкам, страну, которая хочет быть на нашей стороне", - высказался политик, прослуживший 29 лет в ВВС США, командовавший крыльями на базах Рамштайн (Германия) и Оффут (Небраска).

По его словам, Россия ненавидит США, и он не понимает, почему Трамп этого не видит. Бэкон подчеркнул, что Путину не нравится Америка и он ненавидит то, за что она борется.

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"Итак, это проблема, когда речь идет о Палате представителей: спикер не хотел, чтобы его, не хотел выступить против президента в этом вопросе, и поэтому он довольно настойчиво лоббировал, и мы называем это агитацией против этого голосования. Я считаю, что он ошибался. Я полтора года ждал в этом Конгрессе, чтобы что-то сделать в отношении Украины, и мы ничего не сделали. Не было ни голосований, ни политических решений от руководства здесь или от президента, чтобы поддержать страну, которая борется за свою жизнь", - подчеркнул республиканец.

Политик добавил, что Украина сейчас имеет преимущество, однако РФ каждую ночь обстреливает ее города, поэтому США должны быть там, чтобы помочь стране защититься от этих атак.

Также Бэкон отметил, что поддерживает производство ракет для систем Patriot в Европе, что ранее предлагал президент Владимир Зеленский.

"Сейчас мы не можем изготовить достаточное количество ракет "Патриот", чтобы обеспечить потребности, связанные с нашими действиями в отношении Ирана и Украины. Кроме того, нам нужны такие же средства противоракетной обороны в Азии - будь то против Северной Кореи или против Китая, - а мы не производим их в достаточном количестве, поэтому нам следует обратиться к нашим союзникам за помощью в создании дополнительных производственных линий. Я знаю, что Украина с радостью помогла бы в этом, и эти ракеты ей очень нужны. Что я бы сделал в этом случае, учитывая, что у нас низкие запасы из-за Ирана, я бы сел за стол переговоров с нашими союзниками, просто рассмотрел, какими ресурсами мы располагаем, и разработал план предоставления Украине технологий и возможностей противоракетной обороны. Мы не можем сделать все самостоятельно, но мы должны сесть за стол переговоров с нашими союзниками, разработать план и воплотить его в жизнь", - подытожил он.

Политика Трампа - последние новости

Как писал УНИАН, Трамп тормозит сделку по дронам с Украиной. В частности, Майкл О'Хенлон из Brookings Institution признался, что эта ситуация его просто "озадачивает", ведь США уже отправляли свои команды в Украину для обучения на месте.

"Возможно, есть какая-то процедурная проблема – или же свою роль играет внутренняя политика Белого дома, учитывая, что Трамп остается непредсказуемым в своей приверженности украинскому делу", – отметил он.

В то же время в The Guardian резко раскритиковали подход Трампа к войнам в мире. По словам обозревателя издания, дипломатический опыт Трампа оставляет желать лучшего. Он обещал решить войну в Украине за один день, однако она продолжается уже пятый год.

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