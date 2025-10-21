Каждая бригада сможет набрать к себе мотивированную молодежь.

Теперь каждый, кто хочет стать на защиту Украины в возрасте от 18 до 24 лет в рамках программы "Контракт 18-24", может выбрать любую бригаду. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в Telegram.

Он отметил, что продолжается расширение программы "Контракт 18-24". Также Палиса напомнил, что в начале ее внедрения можно было выбрать только несколько бригад.

Впоследствии эксперимент расширили, а теперь есть решение включить в программу все боевые подразделения Сил обороны Украины.

"Теперь каждый, кто хочет стать на защиту Украины в таком возрасте, может выбрать любую бригаду. И все бригады смогут набирать в свои ряды мотивированную молодежь", - подчеркнул Палиса.

"Контракт 18-24" - что известно

Как сообщал УНИАН, в феврале 2025 года в Украине запустили контракты для украинцев 18-24 лет. В Министерство обороны отмечали, что эти контракты предусматривают выплату 1 млн гривен, из которых 200 тысяч выплачиваются сразу, а остальные во время службы. Также предусмотрены социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение.

Тогда же был обнародован список бригад, где могли служить контрактники 18-24 лет:

72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;

95 отдельная десантно-штурмовая бригада;

38 отдельная бригада морской пехоты ВМС ВСУ;

28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;

10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс";

92-я отдельная штурмовая бригада имени Ивана Сирко.

Позже этот список дополнялся другими бригадами.

Офицер группы имиджевой продукции 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Максим Теплов рассказывал, что сначала рекруты прибывают в учебный центр на базу общей подготовки, которая длится 45 дней. На каждого рекрута выделяется более 200 тысяч гривен на материальные и технические средства, в частности, это могут быть пиропатроны, маскировочные сетки, различные средства для того, чтобы вы учились. При этом добавил, что это отдельно от снаряжения.

Офицер отделения дистанционного найма Алла Пунько уточнила, что в целом подготовка длится три месяца - базовая общая человеческая подготовка 45 дней, затем минимум 14 дней профессиональной и 14 дней слаживания в подразделении.

