Klavdia Petrivna рассказала, сколько денег ей нужно для комфортной жизни в Киеве (видео)

Артистка также рассказала, какую сумму тратит на творчество.

Популярная украинская певица Klavdia Petrivna (настоящее имя – Соломия Опришко), которая долгое время скрывала свое настоящее лицо за шляпками и масками, рассказала, сколько денег ей нужно для комфортной жизни в столице.

В новом видео блогерши Ангелины Пичик артистка отметила, что кому-то требуется 10 тысяч долларов в месяц. Однако она тратит гораздо меньше.

"Мне 1,5–2 тысячи долларов будет достаточно. Это аренда, такси, еда, продукты – всё стандартно", – подчеркнула 20-летняя исполнительница хитов "Императоры" и "Я тебе лгала".

Klavdia Petrivna также отметила, что сейчас вкладывает много средств в творчество.

"Это миллионы гривен, а не долларов. Много, потому что аренда площадки дорогая, персонал, артисты на сцене, балет, музыканты, мой костюм", – добавила певица.

Напомним, ранее Наталья Могилевская раскрыла, сколько денег ей нужно для "нормальной" жизни в Киеве. Певица назвала сумму своих ежемесячных расходов не только на себя, но и на семью и бизнес.

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