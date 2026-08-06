Эксперты проверили, могут ли кошки помочь людям в беде: результаты оказались ужасающими

Ученые провели необычный эксперимент, чтобы выяснить, готовы ли кошки помогать людям так же, как собаки. Результаты показали заметную разницу в поведении домашних питомцев.

Исследователи из Будапештского университета имени Этвёша Лоранда решили выяснить, готовы ли кошки помогать человеку в сложной ситуации. Для этого они сравнили поведение кошек, собак и двухлетних детей в одинаковых условиях.

Как пишет Science Focus, эксперимент проводился дома. На глазах у питомца или ребенка исследователь прятал предмет. Иногда это была обычная губка для посуды, не представлявшая интереса, а иногда – любимая игрушка или лакомство животного.

После этого хозяин или родитель делал вид, что не может найти спрятанную вещь, и вслух переживал: "О нет, где она? Что же делать?"

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Результаты оказались весьма показательными. Более 75% собак и маленьких детей пытались помочь: показывали, где находится предмет, или приносили его. При этом они не получали за это никакого вознаграждения и не проходили специального обучения.

С кошками ситуация была совсем иной. Они проявляли интерес только тогда, когда исчезала их любимая игрушка или еда. Даже в этом случае помочь пытались лишь около 40% животных. Если же спрятанный предмет не представлял для них ценности, большинство кошек просто игнорировали происходящее.

Авторы исследования отмечают, что пока нельзя точно сказать, понимали ли кошки, что человеку нужна помощь, или просто не считали нужным вмешиваться. Возможно, дело в особенностях эволюции.

Предки собак - волки - жили стаями и привыкли к совместным действиям. Предки домашних кошек, напротив, были одиночными охотниками. Поэтому у собак склонность к сотрудничеству закрепилась гораздо сильнее.

Вывод исследователей прост: если вам понадобится помощь в поиске потерянных ключей, больше шансов получить ее от собаки, чем от кошки.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему кошки живут дольше собак.

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