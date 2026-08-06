Стефанишину подозревают в незаконном обогащении на 13,9 млн грн: в НАБУ раскрыли детали

В распоряжении подозреваемой в разные периоды находились активы, оформленные на близких ей лиц, а расходы превышали доходы.

Бывшую вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции и бывшего посла Украины в Соединенных Штатах Америки Ольгу Стефанишину подозревают в незаконном обогащении на сумму свыше 13,9 млн грн и недостоверном декларировании. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В частности, по данным следствия, в её собственности находились две квартиры в ЖК "Файна Таун" стоимостью почти 11 млн грн, которые были зарегистрированы на подругу.

Также в пользовании подозреваемой в разные периоды находились активы, оформленные на близких ей лиц. В частности:

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квартира в столичном ЖК бизнес-класса "Львовская площадь" (зарегистрирована на мать);

парковочное место и несколько нежилых помещений в этом же ЖК (зарегистрированные на отца);

автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 d (зарегистрирован на подчиненного).

"Сведения об этом имуществе чиновница не декларировала. Кроме того, она вела переговоры о покупке дома под Киевом ориентировочной стоимостью 550 тыс. долл. США. По плану, 250 тыс. долл. США должны были быть уплачены наличными, а остальная сумма – путем передачи продавцу двух упомянутых выше квартир в ЖК "Файна Таун", – говорится в сообщении.

В то же время, как сообщили в бюро, чиновница отказалась от этой сделки. Там предполагают, что, вероятно, это произошло из-за назначения на дипломатическую должность за рубежом.

В НАБУ подчеркнули, что официальные доходы подозреваемой не позволяли ей приобрести указанное имущество, ведь в период с начала 2024 года до середины 2025 года она заработала около 3,7 млн грн, однако только с её банковских счетов было потрачено ориентировочно 4,2 млн грн.

В настоящее время Стефанишиной сообщено о подозрении по статье 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Дело Стефанишиной – что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности посла Украины в США своим указом от 3 июля.

Она занимала эту должность с 27 августа 2025 года.

5 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура вручили ей новое подозрение.

Сегодня, 6 июля, Высший антикоррупционный суд избрал Ольге Стефанишиной меру пресечения – залог в размере шести миллионов гривен. Она заявила, что не располагает такими средствами, но будет их искать.

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