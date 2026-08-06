Сибига: Бьемся за каждую ракету к Patriot, консультации по лицензиям продолжаются

После встречи президентов Украины и США вопрос о лицензиях необходимо продолжать обсуждать с производителями.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, насколько сложно в настоящее время добиться получения ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом глава МИД заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

"Наиболее важным является создание или расширение противоракетных возможностей. Это правда. К сожалению, такой мир, такие геополитические реалии, что в год американская сторона может производить около 600 ракет PAC-3. И учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, мы понимаем, насколько сложно сейчас нам получать, покупать, обменивать и добывать эти ракеты. Мы, буквально, боремся за каждую ракету, и сегодня у президента состоятся еще отдельные совещания по этому поводу", – сказал Сибига.

Он добавил, что на этой неделе в Киеве проходит совещание послов Украины и каждый посол ежедневно работает над получением ракет, особенно антибаллистических.

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"И с американской стороной мы работаем, в том числе уже проводились и будут проводиться консультации по этому вопросу о лицензиях с производителями. Там есть несколько стейкхолдеров [заинтересованных сторон]. Состоялись принципиальные беседы президента Украины с президентом США. Теперь нужно еще обсудить все эти вопросы со всеми заинтересованными сторонами. Эти переговоры продолжаются", – подчеркнул Сибига.

Как напомнил Сибига, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу максимально локализовать производство критически важных видов вооружения в Украине совместно с различными партнерами.

"И эта работа уже не просто начата. Она находится в активной фазе: где-то на стадии переговоров, а где-то – на стадии реализации по размещению производств критически важных видов вооружения в Украине", – сообщил Сибига.

Министр отметил, что Украина должна избавиться от зависимости в этой сверхчувствительной сфере от партнеров.

"Мы также развиваем свои национальные программы, чтобы избавиться от этой зависимости", – добавил Сибига.

Вместе с тем, по словам министра, учитывая уникальный опыт Украины, "локализация производства в Украине должна максимально ускорить производство в силу различных причин и обстоятельств".

"Если говорить с бюрократической точки зрения, то то, что мы делаем в Украине за месяц, в некоторых странах Европы занимает годы. И наши партнеры это понимают. И для них это выгодно, потому что размещение производства в Украине означает прямой доступ к тестированию этой продукции на поле боя, а это – огромное преимущество. Это тоже украинское достояние – наш опыт, наши отзывы с поля боя", – подчеркнул Сибига.

Он пояснил, что этот опыт бесценен, ведь украинские воины платят за него своей кровью.

"Мы будем и дальше максимально ускорять получение лицензий. У нас с некоторыми партнерами эти лицензии получены и определенные производства налажены. Это деликатная сфера, и неправильно озвучивать, какие именно – я думаю, что враг будет видеть это на поле боя и ощущать", – подчеркнул Сибига.

Производство ракет для Patriot в Украине

Как сообщал УНИАН, в июле в Анкаре состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер тогда заявил, что Украина может получить разрешение на производство перехватчиков для Patriot.

Однако на прошлой неделе Трамп выразил сомнение в том, что Украина получит лицензии на производство. Но, несмотря на публичную риторику, по данным американских источников, в США продолжают продвигать возможность предоставления Украине разрешения на производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

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