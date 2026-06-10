Все граждане Украины имеют право получить статус ветерана труда при соблюдении определенных требований.

Многолетний трудовой стаж в Украине может стать основанием для получения статуса "ветерана труда", который, в свою очередь, предусматривает право на определенные социальные льготы.

Ранее мы писали, как изменится пенсия в Украине с 1 июня, а представители Пенсионного фонда Украины разъяснили в комментарии УНИАН, как получить звание ветерана труда в 2026 году, какие льготы можно за полагаются и что понадобится для его оформления.

Кому дают ветерана труда в Украине – список категорий

Как поясняется в Законе Украины №3721-XII "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине", к ветеранам труда относятся несколько категорий граждан:

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люди, имеющие длительный трудовой стаж (не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин) и уже вышедшие на пенсию;

те, кто вышел на пенсию на льготных условиях из-за работы в вредных или тяжелых условиях;

граждане, награжденные медалью "Ветеран труда" еще по законодательству бывшего СССР;

лица с инвалидностью I и II группы при условии наличия необходимого стажа работы (не менее 15 лет).

Военнослужащие также могут получить статус ветерана труда, однако, по словам специалистов, условия получения этого статуса для них не отличаются – учитывается именно подтвержденный стаж, который может включать период службы.

Если же в предоставлении статуса было отказано несмотря на наличие законных оснований, гражданин имеет право обратиться в орган соцзащиты за разъяснением, подать повторное заявление или обжаловать решение в вышестоящем органе или в судебном порядке.

Как оформляется пенсия ветерана труда в Украине – что взять с собой

Сотрудники ПФУ уточнили, что оформление удостоверения осуществляется через органы социальной защиты населения – районные или городские управления либо исполнительные органы местных советов.

Согласно официальному разъяснению на портале "Дія", для получения услуги обычно необходимы:

Заявление о получении статуса ветерана труда (выдается на месте);

Паспорт (оригинал и копия);

Фото 3х4 см;

Пенсионное удостоверение (оригинал и копия);

Справка об общем трудовом стаже;

Копия документа, удостоверяющего регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков, в котором указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН).

Еще могут понадобиться документы, подтверждающие стаж (трудовая книжка или данные ПФУ) и документы о назначении пенсии. Срок рассмотрения заявления обычно составляет до 30 календарных дней с момента подачи полного пакета документов.

Отдельно специалисты добавили, что удостоверение ветерана труда иногда можно оформить даже до фактического выхода на пенсию, но только при условии, что человек уже имеет необходимый страховой стаж.

Какие льготы имеет ветеран труда в Украине – что сказано в законе

В ПФУ подчеркнули, что отдельная доплата к пенсии ветеранам труда в Украине по состоянию на 2026 год не предусмотрена.

Вместо этого повышенные пенсии установлены только для отдельных категорий с особыми заслугами перед государством – в частности, Героев Украины, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, для которых предусмотрена надбавка в размере 200% минимальной пенсии по возрасту.

При этом сам ветеран труда по стажу имеет сравнительно ограниченный перечень льгот, преимущественно в сфере медицины и социального обслуживания. В частности, такому лицу гарантируется:

право пользоваться поликлиниками, к которым они были прикреплены во время работы;

право на первоочередное медицинское обслуживание, госпитализацию и ежегодные медицинские осмотры;

право на санаторно-курортное лечение или компенсацию его стоимости, а в отдельных случаях – бесплатное зубное протезирование.

Эксперты также подчеркнули, что льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа для ветеранов труда законодательством не предусмотрены.

Также они отметили, что льготы не зависят от того, когда именно выдано удостоверение, одинаковы для всех получателей и начинают действовать только после официального присвоения статуса.

Таким образом, в Украине существует довольно ограниченный перечень социальной помощи, на которую может рассчитывать ветеран труда – доплата к пенсии и льготы на оплату ЖКХ, например, в него не входят.

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