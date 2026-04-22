Украине грозит вторая волна миграции населения, – считает демограф

По словам Либановой, основная часть беженцев покинула Украину в первом полугодии 2022 года.

По состоянию на 2026 год в странах Европейского Союза находится 4,4 млн украинцев, и это число постепенно увеличивается. А уже после отмены военного положения Украине грозит новая волна миграции.

Об этом сказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова во время дискуссии "Украинское общество 2026", пишет LB.ua. Она отметила, что украинцы мигрировали и в другие страны за пределами ЕС. Речь идет примерно о 700 тысячах человек.

"Основная масса уехала в первом полугодии 22-го года. Вернулось очень мало. Менее миллиона. Из тех, кто уехал не в командировку и не в отпуск. И с каждым месяцем горячей фазы к нам будет возвращаться все меньше людей, потому что они там адаптируются. Но здесь есть еще одна очень неприятная вещь. Нам грозит вторая волна миграции. После отмены военного положения. Уехали, в основном, молодые женщины с детьми. И если семья не распалась, если женщина там устроилась, очень высока вероятность того, что не женщины сюда вернутся, а мужчины поедут к ним туда", – пояснила она.

В свою очередь, директор Института Гаффингтона в Лос-Анджелесе архимандрит Кирилл Говорун говорит, что Украине следует быть готовой к тому, что 80 % ее граждан не вернутся из-за границы. Так было во время других конфликтов.

"Я не специалист в вопросах миграции, но я участвовал в одном проекте в Джорджтаунском университете, который был посвящен вопросам миграции. Вместе со специалистами, в том числе из системы ООН, мы исследовали ситуации в разных регионах мира. И общий вывод таков: в ситуациях, подобных украинской, когда в результате военного конфликта уезжает средний класс, уезжают люди, которые могут уехать и адаптироваться в новой среде, в пункте отправления 80–90 % заявляют, что собираются возвращаться, а после этого 80 % не возвращаются. Такова общая усредненная статистика по различным ситуациям", – резюмировал он.

Демографическая ситуация в Украине

Из-за полномасштабной агрессии РФ против Украины население существенно сократилось – миллионы людей уехали за границу.

Демограф, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун говорит, что процент беженцев, планирующих вернуться обратно, уменьшается. По его словам, многие страны заинтересованы в том, чтобы украинцы оставались у них – уже сейчас там проводят активную политику языковой интеграции и привлечения на рынок труда.

Вас также могут заинтересовать новости: