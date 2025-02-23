Гайдуцкий поделился, что в ЕС существует отложенный спрос на мужчин, особенно с Восточной Европы.

Украину ждут еще две волны миграции, из-за которых из страны может уехать большое количество граждан.

Об этом заявил доктор экономических наук и специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий в интервью изданию "Телеграф".

Экономист говорил о том, что первая волна миграции украинцев произойдет после завершения боевых действий, а вторая - после вступления Украины в Европейский союз. Он спрогнозировал, сколько людей могут уехать из страны.

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"Первая волна - это точно около 2 миллионов человек. Но 2 миллиона и вернутся. То есть мы получим такой же баланс, а население страны не изменится. Вторая волна - после вступления в ЕС. Это будет зависеть от того, какой уровень заработных плат будет в Украине и насколько он будет отставать от соседних стран. Но я ожидаю, что, поскольку мы уже "выдохнули" столько людей в этой волне миграции, то вторая волна не будет больше 1-2 миллионов", - сказал Гайдуцкий.

Специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры подчеркнул, что со стороны правительства будет неправильно сохранять ограничения на пересечение границы после войны для мужчин.

"Это будет неправильно - сохранять ограничения. Они должны сниматься постепенно", - отметил он.

Гайдуцкий считает, что снимать ограничения на пересечение границы можно с учетом возраста. Например, можно начать с мужчин старше 50 лет, а затем 40 и 30 лет.

"Армия должна быть профессиональной, человек должен чувствовать желание защищать страну на передовой. А для этого, как правильно отмечает президент Зеленский, нужно обеспечить украинцев современным оружием, чтобы они сначала могли защитить себя от врага. А уже потом - защищать Украину. Это сделает стимул для привлечения украинцев в армию легче", - объяснил экономист.

Также Гайдуцкий поделился с журналистами, что в ЕС существует отложенный спрос на мужчин, особенно с Восточной Европы, которые могли бы работать на предприятиях. По его словам, тысячи фабрик и заводов в Евросоюзе не могут набрать нужное количество работников из-за того, что миграция украинцев за границу прекратилась с начала боевых действий.

Специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры уверен, что существуют механизмы, которые могут затормозить волны миграции:

"Это работа с бизнесом, направленная на либерализацию условий для предпринимательства, на увеличение количества бизнесов. В бизнесе сейчас происходит трансформация. Идет автоматизация процессов, в результате чего многие бизнесы сокращают количество работников, чтобы обеспечить хотя бы невысокий уровень рентабельности. Поэтому часть людей естественным образом становится безработными".

По словам Гайдуцкого, единственным способом привлечь этих людей к работе является создание новых бизнесов. Он подчеркнул, что в этом могут помочь программы по развитию предпринимательства с одной стороны, и программы возвращения украинцев и привлечения иностранцев, которые хотят быть бизнесменами или умеют ими быть, с другой.

Украинцы за границей - другие новости

Ранее Rzeczpospolita писало, что в Польше не хватает работников из-за сокращения миграции украинцев. По прогнозам польских экономистов, ситуация может стать еще хуже.

Кроме того, директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова назвала страну, из которой украинские беженцы не захотят возвращаться. Даже урезанные выплаты будут иногда больше официальной зарплаты в Украине.

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