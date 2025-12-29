В DeepState объяснили сложность обороны Гуляйполя для Сил обороны

У российских оккупантов значительно больше штурмовых групп.

Город Гуляйполе Запорожской области находится в низменности, и рельеф местности затрудняет оборонительные действия. Об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState.

"Силы Обороны Украины продолжают удерживать позиции в большей части Гуляйполя, но дальнейшая оборона города становится крайне сложной из-за рельефа местности", - отмечается в сообщении.

В частности, город находится полностью в "серой зоне", потому что противник, как и украинские силы, присутствует практически везде.

"В одном подвале могут быть бойцы Сил Обороны Украины, а в соседнем противник. В открытую действуют только штурмовые группы, которых у противника значительно больше, поэтому он может позволить себе снять видео в центре Гуляйполя с флагом", - отмечается в сообщении.

Как объясняют аналитики, основную сложность для украинских подразделений составляет рельеф, ведь Гуляйполе находится в низменности и заводить людей в город становится сложной задачей. "И для врага ситуация аналогичная, но личного состава у них больше в разы, поэтому им безразличен рельеф", - сказано в сообщении.

"Несмотря на тяжелые бои за город и его окрестности, не стоит забывать о том, что надо выстраивать рубеж обороны за Гуляйполем, чтобы не было повторения ситуации с Авдеевкой, когда враг просто начал двигаться на Покровск, потому что "подготовленные рубежи" оказались не подготовлены", - заявили в DeepState.

Бои за Гуляйполе: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее российские оккупанты заявили о захвате Гуляйполя, но Генеральный штаб ВСУ опроверг эти утверждения.

Под контролем захватчиков находится лишь часть города. Ситуация в городе сложная, продолжаются бои: противник пытается выдавить Силы обороны с позиций.

