Большинство украинцев хочет мира, но 85% - против вывода войск с Донбасса, - Зеленский

Президент Украины считает предложение вывода украинских войск с Донбасса худшим вариантом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы стремятся к справедливому миру. Хотя 87% украинских граждан выступают за мир, одновременно 85% не поддерживают вывод Сил обороны с Донбасса. Об этом глава государства сказал в интервью для телеканала Fox News.

Зеленский подтвердил, что украинцы стремятся к установлению мира. В то же время, президент Украины обратил внимание на слова президента США Дональд Трампа со ссылкой на социологические опросы о том, что 85% или возможно 87% украинцев хотят мира.

"Да, это наша жизнь. 87% поддерживают мир, но, в то же время, 85% выступают против отвода с востока, с Донбасса. Это значит, что все хотят мира, но справедливого мира", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Глава государства соглашается, что вопрос территорий является сложным.

"Все стороны должны понять, что худший путь - это выйти из Донбасса. Будут большие риски для Украины, неприемлемые для украинцев", - сказал Зеленский.

Он добавил, что результаты возможного референдума по Донбассу не будут положительными.

Зеленский и Трамп не достигли прорыва в мирном соглашении

Как сообщал УНИАН, вопрос территорий остается нерешенным в переговорах между США и Украиной в процессе согласования проекта мирного плана о завершении войны.

Россия требует от Украины выхода из той части Донетчины, которую российские захватчики не могут захватить. Украина с таким сценарием не соглашается.

Вместо этого США предложили идею создания свободной экономической зоны. Зеленский заявил, что возможен отвод войск только при зеркальных действий России, сохранение территорий в составе Украины и размещения международных миротворцев.

Вас также могут заинтересовать новости: