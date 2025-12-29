Восстанавливают потери: в ВМС раскрыли главную проблему ударов по Крыму

Сейчас на полуострове противник не имеет особых проблем с логистикой.

Во временно оккупированном Крыму ВСУ выбивают радиолокационные станции РФ, чтобы потом добраться до важных целей, но россияне пытаются постоянно восстанавливать потери. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, отвечая на вопрос о поражении украинскими беспилотниками радиолокационного комплекса противодействия БпЛА "Валдай" и пункта управления комплекса радиолокационной разведки.

По его словам, последовательность поражения различных российских РЛС свидетельствует о целенаправленном ослаблении на территории АРК оборонительных возможностей противника. Сначала наносятся удары по таким системам, а затем по целям, которые они прикрывали.

"Мы с вами сначала наблюдаем видео, как уничтожаются обзорные средства, радиолокационные средства, а через довольно непродолжительный промежуток времени мы наблюдаем уже поражение непосредственно объектов, которые они прикрывали", - рассказал спикер ВМС.

Видео дня

В то же время, по его словам, РФ, несмотря на постоянные потери в Крыму, пытается восстанавливать утраченные способности:

"Они все равно будут пытаться восстановить свои позиции, независимо от своих потерь. По крайней мере длительное уже время именно так и происходит".

Также, по данным Плетенчука, у противника сейчас нет серьезных логистических проблем. Ведь нужно перегонять легкую бронетехнику, поэтому способов доставки достаточно, в том числе по Крымскому мосту и по суше с временно оккупированной Херсонщины.

"Это не является проблемой (для россиян - УНИАН), потому что это не тяжелая бронетехника. Ее можно перебросить любым способом, в частности, так называемым Крымским мостом", - пояснил Плетенчук.

Он добавил, что мост враг охраняет максимально плотно, для чего привлек все возможные силовые структуры и средства.

Последние удары ВСУ по Крыму

Как писал УНИАН, вчера, 28 декабря, командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что на территории временно оккупированного Крыма поражены важные цели оккупационной армии РФ, в том числе отработаны в населенном пункте Черноморское по радиолокационной станции "Валдай" и пункту управления комплексом радиолокационной разведки.

Также была поражена база хранения и запуска морских безэкипажных катеров. При этом, как отметил Плетенчук, важным является не место хранения этих средств поражения, а сам факт того, что россияне пытаются их производить.

Вас также могут заинтересовать новости: