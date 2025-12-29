За съемки девушкам не платят.

Одна из участниц романтического реалити-шоу "Холостяк" призналась, платят ли девушкам гонорары за съемки в проекте.

38-летняя фитнес-тренер из Харькова Ольга Дзундза ответила на вопросы подписчиков в своем Instagram-аккаунте. Как известно, до конца шоу участницы не записывают разговорные истории - это объясняют запретом со стороны создателей проекта. Они общаются с поклонниками только с помощью текстовых сообщений.

Один из подписчиков поинтересовался у Ольги, надо ли было платить за участие в шоу или же, возможно, участницы сами получали за это деньги. Тренер заверила, что единственной платой были суточные на питание:

"Да нет, какая оплата за участие, конечно нет. Никто никому не платит за участие. Были только суточные на питание - что-то типа 460 гривень, я точно уже не помню".

Напомним, в начале проекта "Холостяк-14" актер Тарас Цымбалюк выбирал между 26 участницами, а до финала дошли только три - Анастасия Половинкина, Надин Головчук и Ирина Пономаренко. С последней "холостяк" попрощался в начале финального выпуска, а потом, после еще двух свиданий с Настей и Надин, подарил кольцо модели из Хмельницкого.

Ольга Дзундза покинула проект еще в восьмом выпуске. Цымбалюк объяснил их прощание тем, что женщина якобы не стала открываться ему. Кроме того, они имеют разные ритмы жизни.

