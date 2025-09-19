Праздники в октябре Украина

Второй месяц лета переполнен значимыми датами. В октябре украинцы отмечают День защитников и защитниц, День теробороны, День учителя, День украинской письменности и не только.

Какие праздники в октябре в Украине - далее в материале.

Праздники в октябре 2025 - полный список

Мы собрали все важные даты, которые нельзя пропустить, в один список. Вот какие праздники в октябре ожидаются:

  • 1.10 - День защитников и защитниц Украины, День ветерана, День украинского казачества, Международный день пожилых людей, Покрова Пресвятой Богородицы
  • 4.10 - Всемирный день животных
  • 5.10 - День территориальной обороны Украины, День учителя
  • 6.10 - Международный день врача
  • 8.10 - День юриста
  • 9.10 - Всемирный день почты
  • 10.10 - День работников стандартизации и метрологии
  • 11.10 - День работников целлюлозно-бумажной промышленности
  • 12.10 - День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника, День профсоюзов Украины
  • 15.10 - Всемирный день борьбы с раком груди
  • 18.10 - Европейский день борьбы с торговлей людьми
  • 19.10 - День ответственности человека, День работников пищевой промышленности.
  • 20.10 - Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы                                                                                   
  • 27.10 - День украинской письменности и языка
  • 28.10 - День освобождения Украины от фашистских захватчиков
  • 31.10 - Международный день Черного моря
Рабочие и выходные в октябре

Разобравшись, какие в октябре праздники, рассмотрим рабочие и выходные дни.

Во второй месяц осени отдыхать будем 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 числа. Если бы сейчас было мирное время, у нас был бы дополнительный выходной первого октября из-за Дня защитников и защитниц Украины. Однако из-за войны выходные в честь госпраздников отменены.

