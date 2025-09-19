Второй месяц лета переполнен значимыми датами. В октябре украинцы отмечают День защитников и защитниц, День теробороны, День учителя, День украинской письменности и не только.
Какие праздники в октябре в Украине - далее в материале.
Праздники в октябре 2025 - полный список
Мы собрали все важные даты, которые нельзя пропустить, в один список. Вот какие праздники в октябре ожидаются:
- 1.10 - День защитников и защитниц Украины, День ветерана, День украинского казачества, Международный день пожилых людей, Покрова Пресвятой Богородицы
- 4.10 - Всемирный день животных
- 5.10 - День территориальной обороны Украины, День учителя
- 6.10 - Международный день врача
- 8.10 - День юриста
- 9.10 - Всемирный день почты
- 10.10 - День работников стандартизации и метрологии
- 11.10 - День работников целлюлозно-бумажной промышленности
- 12.10 - День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника, День профсоюзов Украины
- 15.10 - Всемирный день борьбы с раком груди
- 18.10 - Европейский день борьбы с торговлей людьми
- 19.10 - День ответственности человека, День работников пищевой промышленности.
- 20.10 - Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы
- 27.10 - День украинской письменности и языка
- 28.10 - День освобождения Украины от фашистских захватчиков
- 31.10 - Международный день Черного моря
Рабочие и выходные в октябре
Разобравшись, какие в октябре праздники, рассмотрим рабочие и выходные дни.
Во второй месяц осени отдыхать будем 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 числа. Если бы сейчас было мирное время, у нас был бы дополнительный выходной первого октября из-за Дня защитников и защитниц Украины. Однако из-за войны выходные в честь госпраздников отменены.