Рассказываем, какие будут государственные, профессиональные и православные праздники в октябре.

Второй месяц лета переполнен значимыми датами. В октябре украинцы отмечают День защитников и защитниц, День теробороны, День учителя, День украинской письменности и не только.

Какие праздники в октябре в Украине - далее в материале.

Праздники в октябре 2025 - полный список

Мы собрали все важные даты, которые нельзя пропустить, в один список. Вот какие праздники в октябре ожидаются:

1.10 - День защитников и защитниц Украины, День ветерана, День украинского казачества, Международный день пожилых людей, Покрова Пресвятой Богородицы

4.10 - Всемирный день животных

5.10 - День территориальной обороны Украины, День учителя

6.10 - Международный день врача

8.10 - День юриста

9.10 - Всемирный день почты

10.10 - День работников стандартизации и метрологии

11.10 - День работников целлюлозно-бумажной промышленности

12.10 - День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника, День профсоюзов Украины

15.10 - Всемирный день борьбы с раком груди

18.10 - Европейский день борьбы с торговлей людьми

19.10 - День ответственности человека, День работников пищевой промышленности.

20.10 - Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы

27.10 - День украинской письменности и языка

28.10 - День освобождения Украины от фашистских захватчиков

31.10 - Международный день Черного моря

Рабочие и выходные в октябре

Разобравшись, какие в октябре праздники, рассмотрим рабочие и выходные дни.

Во второй месяц осени отдыхать будем 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 числа. Если бы сейчас было мирное время, у нас был бы дополнительный выходной первого октября из-за Дня защитников и защитниц Украины. Однако из-за войны выходные в честь госпраздников отменены.

