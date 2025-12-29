Темная энергия меняется: Вселенная может завершиться 'Большим сжатием'

Чтобы окончательно подтвердить свои выводы, ученые сейчас анализируют только сверхновые из галактик одинакового возраста.

Новые астрономические наблюдения дают ученым ключ к разгадке природы темной энергии и ответу на фундаментальный вопрос: продолжит ли Вселенная расширяться с ускорением или в конце концов этот процесс остановится. Как пишет Interesting Engineering, почти три десятилетия научное сообщество исходило из предположения, что Вселенная разлетается все быстрее и обречена на холодный, одинокий конец. Однако новое исследование ставит под сомнение эту картину, предполагая, что космический "спидометр" могли неправильно считывать с самого начала.

В частности, южнокорейские астрономы выдвинули гипотезу, которая бросает вызов теории вечного расширения: Вселенная может быть обречена на гравитационный коллапс, известный как "Большое сжатие" (Big Crunch). Исследование, проведенное в Университете Йонсе в Сеуле, утверждает, что расширение Вселенной больше не ускоряется. Более того - оно уже могло перейти в фазу замедления.

"Наше исследование показывает, что Вселенная уже вошла в фазу замедленного расширения, а темная энергия эволюционирует значительно быстрее, чем считалось ранее", - отметил руководитель исследования профессор Йонг-Вук Ли.

По его словам, подтверждение этих результатов означало бы кардинальное изменение космологической парадигмы со времен открытия темной энергии 27 лет назад.

Как отмечается, с 1998 года астрономы используют сверхновые типа Ia для измерения космических расстояний. Считалось, что эти взрывы имеют одинаковую собственную яркость, из-за чего их называли "стандартными свечами". Более тусклая "свеча" означала большее расстояние. А чрезмерная тусклость трактовалась как доказательство ускоренного расширения Вселенной под действием загадочной темной энергии.

Впрочем, команда профессора Ли обнаружила "сбой" в этой методике. Проанализировав 300 галактик-хозяев, исследователи выяснили: яркость сверхновых связана с возрастом звезд-предшественников. Старые звездные популяции дают более яркие взрывы, тогда как младшие - систематически тусклее.

Это означает, что тусклость, которую ранее приписывали быстрому расширению Вселенной, на самом деле может быть следствием возраста звезд. Следовательно, "стандартные свечи" со временем меняются.

"На основе большой выборки из 300 галактик мы подтвердили этот эффект с чрезвычайно высокой статистической значимостью - 99,999%", - отметили авторы исследования.

Вселенная теряет темп

Стандартная космологическая модель предполагала, что темная энергия является постоянной и неизменной величиной. Новые данные это отрицают. После учета "возрастного сдвига" классическая модель с постоянной темной энергией больше не работает. Скорректированные данные указывают на то, что темная энергия не является стабильным давлением, а со временем ослабевает.

Этот подход хорошо согласуется с независимыми измерениями реликтового излучения - "послесвечения" Большого взрыва - и барионных акустических осцилляций, своеобразных "застывших" звуковых волн в пространстве.

Сочетание этих данных фактически исключает концепцию "космологической постоянной" и свидетельствует, что движущая сила Вселенной постепенно исчерпывается.

"Наш анализ с учетом возрастного фактора показывает, что Вселенная уже сегодня находится в фазе замедления. Это удивительно хорошо согласуется с независимыми прогнозами на основе BAO и CMB", - подчеркнул Ли.

Окончательное слово - за новыми наблюдениями

Чтобы окончательно подтвердить свои выводы, команда Йонсе проводит так называемый "тест без эволюции", анализируя только сверхновые из галактик одинакового возраста. Говорится, что окончательный ответ, вероятно, даст обсерватория Веры Рубин в Чили. Оснащенная самой мощной в мире цифровой камерой, она должна обнаружить около 20 тысяч новых галактик со сверхновыми в течение следующих пяти лет. Именно эти данные могут решить судьбу одной из самых больших загадок современной науки - будущего Вселенной.

