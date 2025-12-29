Эксперты выбрали игры с лучшей графикой, вышедшие на ПК в 2025 году

Портал DSOGaming составил рейтинг из десяти самых красивых игр 2025 года, выходивших на компьютерах. Подборка состоит не только из громких хитов, но и кое-чего неожиданного.
Например, обозреватели отметили Half-Life 2 RTX, ремастер шутера 20-летней давности, который использует последнюю версию платформы RTX Remix, в том числе трассировку пути и NVIDIA DLSS 3.5 с реконструкцией лучей. Говорят, это один из самых впечатляющих и технологичных ремейков классических игр.
В списке лучших также оказались Cronos: The New Dawn и Silent Hill f, которые визуально впечатляют благодаря критикуемому движку Unreal Engine 5 и Assassin’s Creed Shadows – за счет продвинутой трассировки лучей
Игры 2025 года с лучшей графикой на ПК по версии DSOGaming
- Cronos: The New Dawn
- Hell is Us
- Kingdom Come Deliverance 2
- Dying Light: The Beast
- WUCHANG: Fallen Feathers
- Doom: The Dark Ages
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- Silent Hill f
- Half-Life 2 RTX Demo
- Assassin’s Creed Shadows
Ранее похожий список составил Digital Foundry. В их топе игрой с самой красивой графикой в 2025 году стала DOOM: The Dark Ages.
