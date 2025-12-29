Эксперты выбрали игры с лучшей графикой, вышедшие на ПК в 2025 году

Игры в списке расставлены в случайном порядке.

Портал DSOGaming составил рейтинг из десяти самых красивых игр 2025 года, выходивших на компьютерах. Подборка состоит не только из громких хитов, но и кое-чего неожиданного.

Например, обозреватели отметили Half-Life 2 RTX, ремастер шутера 20-летней давности, который использует последнюю версию платформы RTX Remix, в том числе трассировку пути и NVIDIA DLSS 3.5 с реконструкцией лучей. Говорят, это один из самых впечатляющих и технологичных ремейков классических игр.

В списке лучших также оказались Cronos: The New Dawn и Silent Hill f, которые визуально впечатляют благодаря критикуемому движку Unreal Engine 5 и Assassin’s Creed Shadows – за счет продвинутой трассировки лучей

Игры 2025 года с лучшей графикой на ПК по версии DSOGaming

Cronos: The New Dawn

Hell is Us

Kingdom Come Deliverance 2

Dying Light: The Beast

WUCHANG: Fallen Feathers

Doom: The Dark Ages

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Silent Hill f

Half-Life 2 RTX Demo

Assassin’s Creed Shadows

Ранее похожий список составил Digital Foundry. В их топе игрой с самой красивой графикой в 2025 году стала DOOM: The Dark Ages.

В Steam меж тем проходит большая зимняя распродажа, на которой со скидками доступны тысячи игр, включая главные хиты и новинки 2025 года. УНИАН собрал топ-10 хороших игр, которые можно купить дешевле 100 грн.

