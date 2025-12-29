Без прорыва, но и без срыва: диалог с Трампом для Зеленского уже является победой, - NYT

Зеленский сохранил диалог с Трампом, что на Банковой уже считают дипломатической победой.

Новый раунд переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом не принес ощутимого прорыва, однако позволил избежать сценариев, которые ранее вредили позициям Киева. На Банковой даже сам факт продолжения диалога расценивают как дипломатическую победу, пишет The New York Times.

После встречи во Флориде Трамп четко дал понять, что не выходит из переговорного процесса, несмотря на свои предыдущие угрозы прекратить участие в случае отсутствия быстрого прогресса. Также он отказался от жестких дедлайнов, которые ранее называл - в частности ко Дню благодарения или Рождеству.

"У меня нет дедлайнов. Вы знаете, какой у меня дедлайн? Закончить войну", - заявил Трамп журналистам.

Важным сигналом для Киева стало и то, что американский президент на этот раз не повторил максималистских требований Кремля относительно территориальных уступок со стороны Украины. Это выглядело особенно показательно, учитывая то, что непосредственно перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным - формат, который в прошлом уже подрывал украинские позиции.

По словам Зеленского, к переговорам дистанционно присоединились также несколько европейских лидеров, а США могут организовать новый раунд уже в следующем месяце при более широком международном участии.

"Мы провели действительно замечательную дискуссию по всем темам и ценим прогресс, достигнутый американской и украинской командами за последние недели", - сказал президент Украины, признав при этом, что в проекте мирного соглашения остаются "несколько сложных вопросов".

Среди них - судьба территорий на востоке Украины и оккупированной Россией атомной электростанции. Зеленский также подтвердил, что мирный план, по оценке Киева, готов примерно на 90%, а Украина вместе с США и европейскими партнерами почти согласовали параметры будущих гарантий безопасности.

Отдельно президент Украины упомянул о компромиссной идее демилитаризованной зоны, из которой должны быть отведены как украинские, так и российские войска.

В то же время Дональд Трамп выбрал значительно более сдержанный тон в публичных оценках прогресса.

"Слово "соглашение" - это слишком сильное слово", - отметил он, добавив, что стороны лишь "приближаются" к договоренностям, в частности по территориальному вопросу.

Наиболее перспективным результатом переговоров в Киеве считают готовность США продолжать диалог и привлечь европейских лидеров в качестве полноправных участников следующего раунда. Это может усилить позиции Украины и уменьшить риск давления со стороны Москвы в последний момент.

Переговоры во Флориде - что известно

Как писал УНИАН, ранее Зеленский сообщил главные результаты его встречи с президентом США Трампом, которая состоялась 28 декабря во Флориде.

"Президент Соединенных Штатов подтвердил гарантии безопасности. Сильные гарантии безопасности. Все детали, которые мы до этого разрабатывали, наши технические переговорные группы, относительно деталей гарантий безопасности - он их подтвердил. И подтвердил, что они будут проголосованы и поддержаны в Конгрессе Соединенных Штатов Америки", - отметил Зеленский.

Впрочем, издание Financial Times отмечает, что Трамп и Зеленский не достигли прогресса по согласованию мирного соглашения.

