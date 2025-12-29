По мнению исследователей, базовые потребности животного полностью обеспечены, поэтому оно и интересуется новыми предметами.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали очень любознательную самку оленя, заглянувшую в объектив фотоловушки.

Об этом рассказали в пресс-службе заповедника и обнародовали соответствующее фото, на котором животное как будто намеренно заглядывает в объектив. Животное выглядит спокойным и неголодным.

"Эта любознательная самка оленя с интересом заглядывает прямо в объектив фотоловушки, ведь новые предметы в лесу всегда вызывают интерес у диких жителей. Когда базовые потребности животного полностью обеспечены - есть пространство, пища и безопасность - появляется место и для... любопытства", - говорится в сообщении

Видео дня

В учреждении объясняют, что обнародованный кадр - из фотоловушек проекта "Полесье - дикая природа без границ", установленных на территории Чернобыльского заповедника.

Другие новости о фауне Чернобыльского заповедника

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, в устьевой части реки Припять, по данным исследователей, численность пернатых составляет более 1500 особей. Обследование охватило значительный участок поймы с густыми зарослями камыша, разветвленной сетью притоков, мелководных заливов и островов, покрытых лиственными лесами.

Птицы отряда гусеобразных чаще всего встречались на мелководьях, где они активно кормились и отдыхали. Баклан большой преобладал на русле, также зафиксированы чепура большая, цапля серая, лебедь-шипун, гусь серый, кряква и др. Всего зафиксировано 12 видов птиц, среди них - три вида, занесенные в Красную книгу Украины - серая утка, гоголь и орлан-белохвост.

Вас также могут заинтересовать новости: