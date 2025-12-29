Людям, рожденным в эти даты, нельзя рассказывать о своих планах, чтобы их не сглазили

Вы замечали, что стоит только поделиться радостной новостью или планами на отпуск, как все идет наперекосяк? Нумерологи утверждают, что дело не просто в совпадении.

Сталкивались ли вы когда-нибудь со сглазом после того, как рассказали о своих планах друзьям или знакомым? Если да, то вам стоит знать: это случается со многими людьми, особенно с теми, кто обладает повышенной чувствительностью.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Наверняка вы замечали: стоит сказать, что вы собираетесь в путешествие в то или иное место, как в последний момент поездка отменяется, или происходит что-то, что вынуждает вас изменить планы. Существуют определенные даты рождения, обладателям которых следует избегать рассказов о своем будущем, так как они легко подвергаются сглазу, пишет The Times of India. Лучше держать свои намерения в тайне.

Видео дня

Числа рождения 2, 11, 20, 29

Люди, рожденные в эти даты, невероятно чувствительны и обладают очень восприимчивой аурой, поскольку ими управляет Луна. Поэтому всякий раз, когда они с воодушевлением рассказывают друзьям о своих идеях или намерениях, они внезапно сталкиваются с задержками или отменами.

Им необходимо держать все в секрете и никогда не рассказывать о своих планах никому, кроме членов своей семьи.

Числа рождения 5, 14, 23

Личности, рожденные в эти дни, находятся под управлением Меркурия – планеты двойственной природы. Этих людей считают очень мягкими по натуре, они обладают природным шармом, который делает их уникальными и отличает от других. Обычно люди завидуют им из-за их дружелюбия и хороших коммуникативных навыков.

Поэтому, когда они говорят, что собираются что-то сделать или планируют достичь определенных целей, позже они сталкиваются с препятствиями и проблемами, из-за чего не могут выполнить запланированное ранее.

Числа рождения 6, 15, 24

Этими людьми управляет планета Венера. Они обаятельны, красивы и обладают грациозной личностью. У них есть собственная позитивная аура, но когда дело доходит до рассказов о планах на будущее, ситуация меняется.

Из-за своей чувствительности они могут внезапно "поймать" сглаз. Стоит им поделиться планами даже с друзьями, как на них влияет "дурной глаз", и они не могут реализовать задуманное.

Ранее УНИАН сообщал, как использовать энергию 2026 года для рывка в карьере и жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: