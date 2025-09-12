Праздник День учителя был придуман в Бразилии десятки лет назад.

День учителя Украина традиционно отмечает осенью. По случаю этого праздника украинцы отдают дань уважения тем, кто выбрал нелегкую профессию педагога. Им дарят сладости и цветы, а в самих школах часто проводят разные интересные мероприятия.

Когда день учителя в 2025 году и откуда к нам пришел этот праздник - далее в материале.

Когда день учителя в Украине

Каждый год украинцы отмечают этот праздник в разную дату. Дело в том, что он привязан не к конкретному дню, а к первому воскресенью октября.

Точная дата, какого числа День учителя в 2025 году, - 5 октября. Хотя праздник всегда приходится на выходной, обычно торжественные мероприятия проводят в пятницу, которая является последним рабочим днем перед ним.

В школах проводят небольшие концерты, на которых подчеркивают важность этой профессии.

День учителя 2025 - как возник праздник

Разобравшись, когда День учителя, рассмотрим историю этого праздника. Его корни уходят в Бразилию. Около двух веков назад (в 1827 году) император Педро I решил открыть учебные заведения во всех населенных пунктах страны. Соответствующий приказ он подписал в октябре.

В 1947 году жители Сан-Пауло первыми отметили день учителя. Ученики и педагоги провели праздничное мероприятие, на которое принесли домашнюю выпечку.

В Украине этот праздник начали официально отмечать совсем недавно - всего лишь 29 лет назад.

Что подарить на День учителя

На день учителя в Украине обычно устраивают своеобразный ивент. На один учебный день старшеклассники пробуют себя в профессии педагога и ведут уроки у школьников младших классов. Это очень веселое и волнительное мероприятие, которое всегда позитивно воспринимается учениками.

Из-за полномасштабной войны преподаватели не могут оставить школьников без присмотра, ведь им в любой момент может грозить опасность. К тому же многие учебные заведения перевели своих подопечных на удаленное обучение. В связи с этим и в этому году праздник, скорее всего, пройдет без самоуправления.

По случаю торжества школьники вручают своему классному руководителю приятные презенты. Это могут быть цветы (георгины, хризантемы, гладиолусы, астры) или какой-то подарок - например, книга или конфеты. Некоторые учителя вместо подарков просят перечислить деньги на нужды украинской армии.

