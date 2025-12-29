Британский бизнес планирует вкладывать деньги в оборону: The Telegraph объяснил причины

На фоне предупреждений о "большой" войне в Европе ожидается рост военных инвестиций.

Лондонские бизнесмены готовятся направить больше средств на оборонные инвестиции, поскольку Россия представляет все большую угрозу для Европы, сообщает The Telegraph.

Опрос был проведен компанией KPMG. Почти две трети руководителей финансового сектора заявили, что ожидают роста инвестиций в военные возможности Великобритании в следующем году.

Более четверти респондентов отметили, что ожидают, что объемы средств, которые тратятся на оборону, вырастут "намного больше" в течение следующих 12 месяцев.

Многие из руководителей назвали инвестиции в оборону своим приоритетом номер один на следующий год. Оборона опередила такие вопросы, как усиление регуляторного сотрудничества между Великобританией и США.

Почти четыре из десяти респондентов заявили, что увеличение инвестиций в национальную безопасность решающее для обеспечения финансовой стабильности в следующем году.

Это знаменует резкое изменение отношения бизнеса к оборонной промышленности после многолетнего бума так называемых инвестиций по принципам ESG (экологические, социальные и управленческие), сторонники которых утверждали, что поддержка оборонного сектора неэтична.

"Эти результаты свидетельствуют о растущем осознании того, что национальная безопасность, геополитическая согласованность и целостность рынков сейчас неразрывно связаны со стабильностью финансового сектора", - отметили в KPMG.

Россия давит на Запад - последние новости

Результаты опроса были обнародованы на фоне растущих опасений относительно угрозы, которую РФ представляет для Запада. Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия может атаковать одну из стран Альянса в течение следующих пяти лет.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что Москва не планирует войны с Европой, но готова сделать это "прямо сейчас", если почувствует угрозу. По мнению некоторых специалистов по международной безопасности, Россия готовится к гибридной эскалации на восточном фланге НАТО уже в 2026 году.

Этот тезис частично подтверждают европейские разведывательные агентства, которые считают, что РФ готовится осуществлять масштабные диверсии в Европе.

