В сентябре нужно перевести стрелки на один час назад.

У практики разделять время на летнее и зимнее есть как сторонники, так и противники. Первые считают, что она позволяет экономить значительное количество денег и продлевать световой день. Оппоненты говорят о вреде для здоровья и общей бесполезности процедуры. К какому лагерю вы бы не принадлежали, каждому украинцу всё равно надо знать, когда переводят время в Украине.

Переход на зимнее время 2025 всё-таки состоится, несмотря на попытки правительства его отменить. Кабмин принял документ, по которому перевод часов в Украине отменяется. Однако для вступления в силу нужна подпись от президента, чего Владимир Зеленский так и не сделал.

Когда переводят часы в 2025 году

Традиционно процедуру проводят в последнее октябрьское воскресенье. Выходной выбран намеренно, чтобы дать людям день на адаптацию. Если закон к этому моменту не будет подписан президентом, то 26 октября станет датой, когда переводят часы в Украине.

Стрелки переводят ровно в 4:00 ночи на 1 час назад. То есть после 3:59 наступит 3:00. Это значит, что мы получим лишние 60 минут сна.

Современные смартфоны и умная электронная техника совершает переход на зимнее время автоматически. Механические часы и устройства, не подключенные к интернету, нужно перевести самостоятельно.

Почему перевод часов на зимнее время хотят отменить

Данная практика до сих пор соблюдается в 70 странах мира, включая США и территорию Евросоюза. Но большинство государств от неё уже отказались.

Многочисленные исследования показывают вред этой процедуры для здоровья. Человеческий организм очень чувствительный к любым сбоям режима сна. Даже изменение всего на один час может вызвать эффект, похожий на джетлаг: головную боль, тошноту, потерю аппетита, раздражительность, ухудшение внимания. На восстановление может понадобится несколько недель. В периоды после смены времени наблюдается рост количества инсультов и инфарктов.

Польза перевода часов для экономии также сомнительная. В современном мире уровень энергопотребления в течение суток почти не отличается, и для большинства стран процедура не имеет смысла.

