Две недели в поездке с рюкзаком: туристка назвала вещи, которые она лучше бы оставила дома

Туристы отправляются в путешествие с рюкзаком по ряду причин – кто-то стремится сэкономить на авиабилетах, кто-то хочет быть более мобильным и не обремененным объемным чемоданом, а кто-то опасается, что его багаж будет утерян в аэропорту.
Однако также туристам-бекпекерам приходится очень серьезно подходит к сборам в поездку, чтобы уместить в один рюкзак все необходимое.
Опытная американская путешественница и фотожурналистка Джои Хадден отправилась в путешествие по Европе с одним рюкзаком, а после поделилась с Business Insider впечатлениями по поводу того, что из его содержимого ей действительно пригодилось, а что можно было оставить дома.
Три вещи, которые можно было не брать в поездку
Некоторое оборудование для фотоаппарата
Поскольку Джои является профессиональным фотографом, она путешествует с профессиональной камерой. Впрочем, далеко не все фотоаксессуары в итоге пригодились ей в поездке.
"Я взяла с собой слишком много пленки для этой поездки. Я упаковала восемь рулонов, но из-за дождливых дней отсняла только четыре. Меня также удивило, как легко можно купить пленку в Европе. Если бы мне понадобилось больше, я могла бы зайти в один из многочисленных магазинов пленки, которые встречала в Вене и Берлине. В Вене я даже увидела автомат по продаже пленки на улице", – отметила она.
Кроме того, по ее словам, в поездке вполне можно было обойтись меньшим количеством объективов для фотоаппарата, ведь они очень громоздкие.
Длинное платье для более торжественных случаев
"Я взяла с собой длинное платье на те дни, когда хотела одеваться официально. Но, за исключением разных жакетов, которые я надевала сверху, платье всегда выглядело одинаково. А поскольку оно было таким длинным, мне казалось, что оно занимает больше места в моем рюкзаке, чем пара шорт и пара рубашек", – рассказала Джои.
При этом она пожаловалась, что длинное платье было наименее универсальной вещью в ее гардеробе на поездку, а потому если бы она заменила его на красивые шорты и несколько блузок, то получила бы более разнообразные комплекты одежды.
Слишком много пар носков
"Я взяла с собой 10 пар носков на двухнедельную поездку, так как в предыдущих путешествиях у меня были проблемы с сушкой носков за одну ночь, и я жалела, что не взяла больше. Но поскольку я забронировала две ночи в большинстве городов Европы, которые посетила, у меня оказалось достаточно времени, чтобы высушить носки. Наверное, мне бы хватило и шести пар, чтобы оставить больше места в сумке для небольших сувениров", – рассказала девушка.
Меньше вещей – больше места для сувениров и подарков
Джои отметила, что за счет рационального подбора вещей в дорогу она сумела сэкономить много места в рюкзаке, чтобы привезти домой что-то на память для себя и близких.
Для поездки она использовала большой туристический рюкзак вместимостью 32 литра.
"Я упаковала рабочий ноутбук, фотоаппарат и зарядные устройства; перекусы, туалетные принадлежности и лекарства; один упаковочный куб, набитый одеждой; и дополнительные необходимые вещи, включая дождевик, сумку и пару тапочек для душа. Хотя мне хотелось больше разнообразной одежды, я была рада, что взяла так мало вещей. Я не чувствовала себя так обремененной рюкзаком, как в предыдущих поездках, поэтому у меня было больше энергии в течение дня", – пояснила Джои.
Вот несколько вещей, которые были особо полезны во время путешествия:
- Универсальное мыло, которым можно было отмыть все – от одежды до тела.
- Быстросохнущая одежда из тонких, влагоотводящих материалов, предназначенная для активного отдыха, которая при этом выглядит не слишком спортивно – футболки, рубашки, брюки.
- Одна пара кроссовок универсального цвета и фасона, подходящая под всю одежду в гардеробе.
- Резиновые тапочки для душа – будут полезны туристам, проживающим в бюджетных хостелах.
- Ветровка – универсальное решение для туристов, посещающих за одну поездку города с разным климатом.
- Дождевик – также может стать дополнительным слоем одежды в случае похолодания.
- Компактная сумка-шоппер, с которой можно ходить на прогулки или по магазинам в местах назначения.
- Универсальный адаптер для зарядки разных устройств.
- Снеки и энергетические батончики для экономии денег на перекусах.
Другие полезные советы туристам-бекпекерам
