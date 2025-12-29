Две недели в поездке с рюкзаком: туристка назвала вещи, которые она лучше бы оставила дома

Также опытная путешественница назвала вещи, которые были очень полезны в поездке.

Туристы отправляются в путешествие с рюкзаком по ряду причин – кто-то стремится сэкономить на авиабилетах, кто-то хочет быть более мобильным и не обремененным объемным чемоданом, а кто-то опасается, что его багаж будет утерян в аэропорту.

Однако также туристам-бекпекерам приходится очень серьезно подходит к сборам в поездку, чтобы уместить в один рюкзак все необходимое.

Опытная американская путешественница и фотожурналистка Джои Хадден отправилась в путешествие по Европе с одним рюкзаком, а после поделилась с Business Insider впечатлениями по поводу того, что из его содержимого ей действительно пригодилось, а что можно было оставить дома.

Три вещи, которые можно было не брать в поездку

Некоторое оборудование для фотоаппарата

Поскольку Джои является профессиональным фотографом, она путешествует с профессиональной камерой. Впрочем, далеко не все фотоаксессуары в итоге пригодились ей в поездке.

"Я взяла с собой слишком много пленки для этой поездки. Я упаковала восемь рулонов, но из-за дождливых дней отсняла только четыре. Меня также удивило, как легко можно купить пленку в Европе. Если бы мне понадобилось больше, я могла бы зайти в один из многочисленных магазинов пленки, которые встречала в Вене и Берлине. В Вене я даже увидела автомат по продаже пленки на улице", – отметила она.

Кроме того, по ее словам, в поездке вполне можно было обойтись меньшим количеством объективов для фотоаппарата, ведь они очень громоздкие.

Длинное платье для более торжественных случаев

"Я взяла с собой длинное платье на те дни, когда хотела одеваться официально. Но, за исключением разных жакетов, которые я надевала сверху, платье всегда выглядело одинаково. А поскольку оно было таким длинным, мне казалось, что оно занимает больше места в моем рюкзаке, чем пара шорт и пара рубашек", – рассказала Джои.

При этом она пожаловалась, что длинное платье было наименее универсальной вещью в ее гардеробе на поездку, а потому если бы она заменила его на красивые шорты и несколько блузок, то получила бы более разнообразные комплекты одежды.

Слишком много пар носков

"Я взяла с собой 10 пар носков на двухнедельную поездку, так как в предыдущих путешествиях у меня были проблемы с сушкой носков за одну ночь, и я жалела, что не взяла больше. Но поскольку я забронировала две ночи в большинстве городов Европы, которые посетила, у меня оказалось достаточно времени, чтобы высушить носки. Наверное, мне бы хватило и шести пар, чтобы оставить больше места в сумке для небольших сувениров", – рассказала девушка.

Меньше вещей – больше места для сувениров и подарков

Джои отметила, что за счет рационального подбора вещей в дорогу она сумела сэкономить много места в рюкзаке, чтобы привезти домой что-то на память для себя и близких.

Для поездки она использовала большой туристический рюкзак вместимостью 32 литра.

"Я упаковала рабочий ноутбук, фотоаппарат и зарядные устройства; перекусы, туалетные принадлежности и лекарства; один упаковочный куб, набитый одеждой; и дополнительные необходимые вещи, включая дождевик, сумку и пару тапочек для душа. Хотя мне хотелось больше разнообразной одежды, я была рада, что взяла так мало вещей. Я не чувствовала себя так обремененной рюкзаком, как в предыдущих поездках, поэтому у меня было больше энергии в течение дня", – пояснила Джои.

Вот несколько вещей, которые были особо полезны во время путешествия:

Универсальное мыло, которым можно было отмыть все – от одежды до тела.

Быстросохнущая одежда из тонких, влагоотводящих материалов, предназначенная для активного отдыха, которая при этом выглядит не слишком спортивно – футболки, рубашки, брюки.

Одна пара кроссовок универсального цвета и фасона, подходящая под всю одежду в гардеробе.

Резиновые тапочки для душа – будут полезны туристам, проживающим в бюджетных хостелах.

Ветровка – универсальное решение для туристов, посещающих за одну поездку города с разным климатом.

Дождевик – также может стать дополнительным слоем одежды в случае похолодания.

Компактная сумка-шоппер, с которой можно ходить на прогулки или по магазинам в местах назначения.

Универсальный адаптер для зарядки разных устройств.

Снеки и энергетические батончики для экономии денег на перекусах.

Другие полезные советы туристам-бекпекерам

