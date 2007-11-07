В Fitch назвали главные риски для украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch позитивно оценивает перспективы развития банковского сектора в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил младший директор группы с финансовых организаций Fitch Raitings Дмитрий АНГАРОВ на проходившей под спонсорством Concorde Capital сессии Украинского банковского форума, посвященной увеличению капитализации банков.

По его словам, данное видение агентством перспектив развития украинского банковского сектора подтверждается рейтингами, которые присвоило или подтвердило Fitch ряду украинских банков в этом году.

В то же время Д.АНГАРОВ отметил ряд моментов, которые могут негативно повлиять на капитализацию украинских банков, в частности невысокую степень генерирования внутреннего капитала, сохраняющиеся высокие темпы роста активов, которые увеличивают операционные и кредитные риски банков. "Все это вместе, на наш взгляд, увеличивает давление на капитализацию, которая остается крайне невысокой", - отметил представитель Fitch.