В Севастополе 216 горожан официально признали пострадавшими от голодоморов

В Севастополе 216 горожан официально признаны пострадавшими от голодоморов в Украине, на сегодня эта работа продолжается, и после соответствующего объявления люди продолжают обращаться и регистрироваться как пострадавшие от голодомора. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении труда и социальной защиты населения Севастопольской городской государственной администрации.

По данным управления, в городе по состоянию на 1 октября насчитывалось более 18 тыс. граждан в возрасте 75 лет и старше, 216 из них признаны пострадавшими от голодоморов. В этом году, добавили в управлении, материальная помощь оказана 27 таким гражданам. Кроме того, 147 граждан обслуживаются отделениям социальной помощи дома Городского территориального центра социального обслуживания пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан. Из числа лиц, переживших голодомор, 22 получают пенсию в размере свыше 1 тыс. грн. В гериатрическом доме-интернате на полном государственном обеспечении находятся 12 человек.

Сегодня на совещании в городской государственной администрации по подготовке мероприятий в связи с Днем памяти жертв Голодомора подтверждено, что в 16 часов 24 ноября в Севастополе на площади Нахимова будет проведена минута молчания, во время которой, в частности, будут зажжены свечи в память о погибших. Кроме того, как отмечалось на совещании, 21 ноября в городе состоится научная конференция на тему Голодомора, к участию в которой будут приглашены историки, общественные деятели, представители общественности. В школах города будут организованы конкурсы произведений на данную тему. Решено также обратиться к местным СМИ с предложением подготовить серию материалов о Голодоморе.

Как сообщал УНИАН, ожидается также, что в церквях города пройдут поминальные литургии, 24-30 ноября в Центральной библиотеке Севастополя и в библиотеке Украинского культурно-информационного центра будут организованы тематические выставки и лекции. Кроме того, в ноябре-декабре в библиотеках школ и высших учебных заведениях города также пройдут тематические выставки, уроки истории, лекции о Голодоморе и политических репрессиях. В городском гериатрическом доме-интернате запланировано провести цикл радиопередач, посвященных событиям 1932-1933 годов.