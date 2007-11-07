Во Львове кони пострадают из-за Евро-2012

Вчера возле помещения Львовского городского совета несколько десятков работников государственного предприятия «Львовский ипподром» провели акцию протеста против разгосударствления предприятия и передачи его в коммунальную собственность Львова.

Как передает корреспондент УНИАН, работники ипподрома приехали на площадь перед городской Ратушей на лошадях и задекларировали свое намерение «отстаивать права ипподрома, уникальных беговых дорожек и лошадей, которые не нужны городским властям, прибегая, в случае необходимости, к конной акции выезда в город Киев».

По словам председателя забастовочного комитета ГП «Львовский ипподром» Тараса ВАСЬКИВА, работники львовского ипподрома прибегли к массовой акции протеста с целью «привлечь внимание не только общественности, но и городских властей к проблеме ипподрома. Трудовой коллектив требует не допустить разгосударствления этого уникального предприятия, поскольку мы предусматриваем, что когда ипподром перейдет в коммунальную собственность Львова, власти города будет нужна только земля, а сам ипподром будет уничтожен».

В то же время, председатель комиссии по вопросам молодежи и спорта Львовского городского совета Юрий КАРДАШЕВСКИЙ так прокомментировал журналистам ситуацию, которая сложилась вокруг львовского ипподрома: «главное для нас сегодня – это проведение Евро-2012, для которого следует построить стадион. А другого земельного участка под такой стадион во Львове просто не существует. Сам ипподром никто не будет ликвидировать, он просто будет трансформирован, и этот механизм сейчас разрабатывается».