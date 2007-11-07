Доллар обновил собственный рекорд падения

Курс доллара США в ходе торгов в Лондоне во вторник обновил рекордный минимум по отношению к евро, опустившись до 1,4570 долл.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. На закрытие торгов в Нью-Йорке в понедельник американская валюта торговалась на уровне 1,4469 долл. за евро.

"Негативными для американского доллара факторами является сокращающаяся разница между процентными ставками в США и Европе", - отметил директор стратегического подразделения Bank of New York в Бостоне Самаржит Шанкар.

Также негативным фактором для доллара являются "опасения, связанные с возможностью замедления темпов экономического роста США".

"США являются эпицентром кризиса в сфере ипотечного кредитования рискованных заемщиков", - добавил Шанкар.

Согласно его прогнозу, курс доллара к евро упадет до 1,5260 долл. в ближайшие шесть месяцев.

Стоимость американской валюты к евро к 18.10 составила 1,4556 долл., немного опустившись с рекордного уровня, зафиксированного ранее в ходе торгов.

Украинская правда