Moody's понизило рейтинг Украины

Прогноз остается "негативным", сообщается в пресс-релизе агентства.

Решение агентства о понижении рейтинга основывается на следующих взаимосвязанных факторах: на пересмотре в худшую сторону оценки институциональной прочности Украины, на дефиците внешней ликвидности, который повышает риск валютного и более широкого финансового и экономического кризиса, а также на сравнительно слабых экономических перспективах страны.

Основным фактором, лежащим в основе снижения рейтинга Украины, является оценка институционального потенциала страны на фоне слабо предсказуемой политики и снижения прозрачности данных. С точки зрения методологии Moody's, это отражено в снижении рейтингового фактора "институциональная сила" до уровня "очень низкий" с показателя "низкий - очень низкий".

Слабая политическая предсказуемость, цитирует пресс-релиз РосБизнесКонсалтинг, проявляется в слабом опыте в проведении реформ, предусмотренных прошлой и нынешней программой Международного валютного фонда (МВФ), в неспособности договориться с Россией о цене на импортный газ на протяжении года, а также в административных мерах на валютном рынке.

Проблема прозрачности проявилась в частности в том, что Национальный банк Украины перестал с января 2012 г. публиковать ежеквартальные обновления, что вызывает особую обеспокоенность в условиях неустойчивой внешней ликвидности.

Вторым фактором, повлиявшим на снижение рейтинга, стало то, что валютные резервы страны сократились на 23%, составив на октябрь с.г. 24,8 млрд долл. Снижение связано с вмешательством центробанка на валютном рынке с целью стабилизировать валюту.

Кроме того, у страны слабые экономические позиции в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Ухудшение глобальной экономической обстановки повлияло на сравнительно открытую экономику Украины негативно: рост ВВП стал отрицательным в III квартале 2012 г.

Агентство ожидает, что рост ВВП замедлится с 5,2% в 2011г. до 0,5% в 2012г. Согласно прогнозу Moody's, некоторое восстановление до 1,5% произойдет в 2013г., частично в связи с ограниченным ростом кредитов, связанных с валютной политикой центробанка.