СБУ поймала директора банка на сговоре с конвертационным центром

В Луганской области работники СБУ разоблачили руководителя коммерческого банковского учреждения, который предоставлял незаконные услуги организаторам конвертационного центра.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что к функционированию конвертационного центра, месячный оборот которого исчислялся десятками миллионов гривень, причастны работники банковских учреждений. Даже транспортировка наличности осуществлялась инкассаторской машиной, принадлежащей банку. Во время задержания курьеров конвертационного центра с поличным у них было изъято более 2,4 млн. грн.

В ходе расследования также было установлено, что банкир незаконно предоставил злоумышленникам закрытые электронные ключи доступа к системе «клиент-банк» для управления счетами фиктивных фирм, открытыми в его банке.

В отношении злоумышленника СБУ возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 361-2 и ч.2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируется несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах).