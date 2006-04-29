Во Львове открылась выставка одной иконы
20:20, 29 апреля 2006Общество
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До сих пор она хранилась в частной коллекции
Во Львове в художественном центре “Дзига” экспонируется изображение святого Николая, написанное украинским мастером девятнадцатого века Лукой Долинским.
Как передает «5-й канал», ценность иконы в том, что ее ни разу не реставрировали и она одна из немногих, имеющая подпись автора.
До сих пор изображение святого Николая хранилось в частной коллекции, теперь шедевр украинского мастера может увидеть каждый.
Исследователи говорят, что нереставрированная, но хорошо сохраненная картина, позволяет оценить все нюансы школы Луки Долинского.
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