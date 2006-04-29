Во Львове открылась выставка одной иконы

Во Львове в художественном центре “Дзига” экспонируется изображение святого Николая, написанное украинским мастером девятнадцатого века Лукой Долинским.

Как передает «5-й канал», ценность иконы в том, что ее ни разу не реставрировали и она одна из немногих, имеющая подпись автора.

До сих пор изображение святого Николая хранилось в частной коллекции, теперь шедевр украинского мастера может увидеть каждый.

Исследователи говорят, что нереставрированная, но хорошо сохраненная картина, позволяет оценить все нюансы школы Луки Долинского.