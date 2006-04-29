Ющенко: новый саркофаг должен гарантировать безопасность на 100 лет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что объект “Укрытие”, который будет построен на Чернобыльской АЭС, должен гарантировать безопасность разрушенного энергоблока на протяжении по меньшей мере 100 лет. При этом, самое важное – должны быть созданы условия для демонтажа строительных конструкций и извлечения радиоактивных отходов из-под укрытия.

На этом В.ЮЩЕНКО акцентировал в своем традиционном субботнем радиообращении к соотечественникам, посвященном 20-й годовщине чернобыльской катастрофы.

Президент подчеркнул, что в диалоге со сторонами, которые будут реализовывать этот проект, Украина настаивает на соблюдении определенных ключевых условий строительства саркофага, в частности - беспечность строительства и надежность укрытия.

В.ЮЩЕНКО отметил необходимость приложить все усилия, чтобы превратить саму ЧАЭС в экологически безопасный объект. “Следует осознать, что последующее промедление с общими эффективными действиями в этой сфере может стоить всему континенту слишком дорого”, - сказал он.

Президент выразил убеждение, что в ближайшие месяцы строительство нового безопасного саркофага над четвертым энергоблоком наконец начнется: “1 миллиард долларов, который мы на протяжении шести лет собрали с помощью международных партнеров, является достаточной суммой, чтобы начать работу”, - отметил он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина высоко ценит помощь всех международных партнеров, откликнувшихся на беду Чернобыля.

Международную конференцию «Двадцать лет Чернобыльской катастрофы. Взгляд в будущее», которая на этой неделе проходила в Киеве и которую организовали правительства Украины, России, Беларуси и Европейская Комиссия, а также ряд международных организаций, в частности МАГАТЭ и ООН, Президент назвал “хорошим шагом в объединении международных усилий вокруг чернобыльского вопроса”.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что для того, чтобы взглянуть на зону отчуждения в перспективе ее развития, нужно значительно расширить научные исследования этой территории. Именно поэтому, по его словам, актуальным является создание межотраслевого научного учреждения, которое будет проводить комплексные исследования чернобыльской проблематики.

Относительно сегодняшней ситуации В.ЮЩЕНКО сказал, что в настоящее время свыше 50% электроэнергии в Украине производится атомными электростанциями. В этом контексте он подчеркнул: “На этих станциях действует современное высокотехнологичное оборудование, которое обеспечивает высокий уровень безопасности. Оно более совершенное, чем было в середине 80-х годов. А требования к безопасности существенно выше”.