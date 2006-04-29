В УНИАН - пресс-конференция организаторов ХХІІ Международного конгресса семьи “Семья – сообщество любви”

4 мая 2006 года в 12.00 в помещении УНИАН состоится пресс-конференция организаторов ХХІІ Международного конгресса семьи “Семья - сообщество любви”. В пресс-конференции примут участие - глава оргкомитета Лилия Процив, президент фонда “Семья - надежда на будущее” (Бельгия) Ельжбета Друцка Любецка де Сежурне, вице-президент Иоланта Биспинг-Мичельска, заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Татьяна Кондратюк, директор департамента по вопросам семьи Министерства по делам семьи, молодежи и спорта Эльза Лещенко, официальный спикер главы УГКЦ Блаженнейшого Любомира кардинала Гузара - о. Игорь Яцив, руководитель программы “Радость детства - свободные движения” Международного благотворительного фонда “Украина 3000” Елена Филон. Дополнительная информация о конгрессе - по телефонам: 8(044) 516-7927, 8(067) 3714224, 8(050) 3307934 и на сайте www.familycongress.org.ua