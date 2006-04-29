Икебана, оригами и Чернобыль

В Житомирской области проходят Дни Японии.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества по случаю Дней Японии в Житомирской области открыли член украинско-японской общественной организации «Чернобыль-Тюбу» и директор благотворительного фонда «Заложники Чернобыля» Владимир КИРИЧАНСКИЙ.

По словам В.КИРИЧАНСКОГО, Дни Японии в области проводят члены японской делегации, состоящей с 13 человек, которые также входят в упомянутую ассоциацию. Японцы прибыли в Украину на 20-ю годовщину Чернобыльской катастрофы. В рамках упомянутых мероприятий японцы встретились с жителями зоны обязательного отселения Народичского района, семьями переселенцев Барановского района Житомирской области. Также в рамках Дней Японии проходят в различных заведениях (школах, санаториях) «круглые столы», концерты японской певицы Казуки, обучения искусству икебаны, оригами, а также фотовыставки и благотворительные ярмарки.

Как отметил В.КИРИЧАНСКИЙ, благотворительным ярмаркам японцы придают особое значение. Так, по словам члена ассоциации, японки Джинно МИЧИЕ «членов ассоциации – украинцев и японцев – объединяет борьба с последствиями атомного взрыва». Она также сообщила, что «после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки прошло уже 60 лет, но Япония до сих пор ощущает эту трагедию, и поэтому так внимательно относится к проблемам аварии на ЧАЭС. По ее словам, взрыв на ЧАЭС был в 500 раз мощнее трагедии в Японии. Поэтому, отметила она, благотворительные ярмарки японцы проводят у себя в Японии и в Украине для того, чтобы направить собранные на них средства в онкогематологический центр Житомирской областной детской больницы для лечения больных лейкемией детей. Уже в этом году на собранные японцами благотворительные взносы приобретен за 504 тыс. грн. сепаратор крови для упомянутого центра. В целом за последние 16 лет члены ассоциации оказали помощь пострадавшим от аварии жителям области, медицинским учреждениям Житомирской области, фондам ликвидаторов и инвалидов Чернобыля более чем на 30 млн. грн.