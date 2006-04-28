В Украине намеренно создаются условия для доведения портов до банкротства

Профсоюз работников морского транспорта Украины выступает против приватизации государственных портов, о которой ранее заявлял министр транспорта и связи Украины Виктор БОНДАРЬ. Об этом сегодня на пресс-конференции в Херсоне заявил советник главы профсоюза Валентин КОСАПЧУК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в Украине намеренно создаются условия для убыточной хозяйственной деятельности портов и доведения их до банкротства. В.КОСАПЧУК отметил, что по результатам первого квартала 2006 года из 40 предприятий морской отрасли 18 – убыточны, из которых – 8 морские порты. Для сравнения он привел динамику 2004 года, когда в отрасли не было ни одного убыточного предприятия, все они имели позитивную динамику роста финансово-экономических показателей.

В.КОСАПЧУК добавил, что Министерство транспорта и связи Украины уже ведет скрытую теневую приватизацию портов, выделяя и передавая из под контроля государства в частную собственность наиболее эффективные подразделения портов, такие как Ильичевский контейнерный филиал и буксирные службы, а также проводя не взвешенную кадровою политику и создавая «желтые», «карманные» предприятия.

В.КОСАПЧУК подчеркнул, что профсоюз работников морского транспорта выступает за реорганизацию управления отраслью. Для этого профсоюз совместно с Департаментом морского и речного транспорта разработали «Программу развития морской отрасли Украины», где одним из разделов является программа развития портового хозяйства страны. Как альтернативу приватизации члены профсоюза называют передачу активов портов в аренду или создание совместных предприятий.

По словам В.КОСАПЧУКА, с назначением министром транспорта и связи Украины Виктора БОНДАРЯ диалога между властью и профсоюзами нет. «Дальше одного совещания разговор с новым министром не пошел. Это доказывает, что в министерстве отсутствует какая-либо программа по развитию морехозяйственного комплекса нашей страны. На предложениях, которые поступили от профсоюза и департамента, сегодня благополучно поставлен крест», - резюмировал В.КОСАПЧУК.