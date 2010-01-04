Милиция говорит, что на праздники в Киеве упало количество преступлений

В праздничные дни киевская милиция фиксирует существенное уменьшение количества преступлений и правонарушений в столице в отличие от обычных дней.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в городе Киеве, с начала праздников количество зафиксированных преступлений и правонарушений уменьшились на 70%.

В частности, среди серьезных происшествий 3 января было зафиксировано разбойное нападение на один из самых больших гастрономов в Деснянском районе Киева, где бомж, угрожая ножом, заставил продавца отдать ему выручку из кассы в сумме 800 грн. Однако после получения информации от продавца о случившемся, он был задержан нарядом милиции.

Также, как отметили в киевском главке милиции, киевляне жалуются на использование отдельными гражданами петард и другой пиротехники.