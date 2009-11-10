Яценюк: авиацию, флот и ракетные войска нужно создать заново

Кандидат на пост Президента Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что в украинской армии, прежде всего, нужно модернизировать военную авиацию, ракетные войска и Военно-морские силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе.

По его мнению, на сегодняшний день Сухопутные войска еще не нужно модернизировать, а важнейшие приоритеты - это авиация, ракетные войска и ВМС. “Это то, что немедленно должно быть просто создано заново”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В случае своего избрания президентом А.ЯЦЕНЮК гарантирует выполнение программы по созданию корабля типа “корвет”. “У нас нет другого выхода. В Севастополе должны стоять украинские корабли с украинскими флагами”, - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, откуда государство может взять средства на сильные Вооруженные силы, кандидат в президенты ответил: “Относительно боеспособности армии, то здесь дело не только в ресурсах, но и в самой системе, системе управления армией, что мы хотим сделать”. По словам А.ЯЦЕНЮКА, он не будет “обещать контрактную армию, в отличие от “нее” и от “него”. Это все из одной и той же системы обещаний. Но моя модель предусматривает формирование Сил быстрого реагирования, и именно Силы быстрого реагирования - исключительно на контрактной основе” с высокими зарплатами военнослужащим.

По его словам, “призыв в армию останется, но при этом мы сейчас рассматриваем вопрос о сокращении призыва до 9 месяцев”.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что именно такие базовые реформы нужно провести в армии.