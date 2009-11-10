Чиновник ОГА устроил тернопольскому милиционеру «провокацию взятки»?

В тернопольской милиции утверждают, что заместитель главы Тернопольской облгосадминистрации сам предложил взятку начальнику райотдела милиции, которого задержали во время получения денег 8 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении Отдела общественных связей Управление МВД в Тернопольской области.

По данным правоохранителей, это высокопоставленное должностное лицо ранее уже дважды, в 2001 и 2004 годах, привлекалось к уголовной ответственности.

“Кроме этого, второй сын чиновника арестован за совершение разбоя, и тот в настоящее время находится в следственном изоляторе. Заместитель главы облгосадминистрации решил спасти хотя бы одного из сыновей – следователи райотдела именно расследовали материалы, по которым в настоящее время возбуждено уголовное дело, по которому парня обвиняют в хулиганстве”, – отмечается в сообщении милиции.

В свою очередь, пресс-служба Тернопольской обладминистрации на официальном сайте обнародовала информацию, в которой сказано, что задержание заместителя начальника Кременецкого райотдела УМВД, начальника следственного отдела, капитана милиции во время получения взятки “не исключение из общего правила, а лишь одно из звеньев цепи выявленных в системе МВД области многочисленных правонарушений, пренебрежение борьбой с коррупцией в органах внутренних дел Тернопольской области”.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в отношении заместителя начальника райотдела милиции следователь прокуратуры Тернопольской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Во время проверки было обнаружено, что милиционер требовал у высокопоставленного должностного лица ОГА 1,5 тыс. долларов США. За эту сумму он предлагал чиновнику не привлекать к уголовной ответственности его сына.

8 ноября вымогатель получил от чиновника 1,5 тыс. долларов, после чего его сразу задержали правоохранители.