На Кировоградщине льготный кредит на жилье получит только одна семья

В этом году в Кировоградской области льготный долгосрочный кредит на приобретение жилья получит только одна молодая семья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградской ОГА по результатам заседания Наблюдательного совета регионального отделения Госфонда содействия молодежному жилищному строительству.

В соответствии с программой обеспечения жильем молодых семей области на 2002-2012 гг., в этом году на эти цели предусмотрены средства в сумме 260 тыс. грн., в т.ч. за счет общего фонда – 200 тыс. грн., специального фонда – 60 тыс. грн.

По результатам заседания принято положительное решение о предоставлении кредита только одной молодой семье. Позже будет решено, кто именно из претендентов получит его.

В соответствии с распоряжением председателя Кировоградской облгосадминистрации от 5 июля 2004 года, право на получение кредита имеют молодые семьи и одинокие молодые граждане, работающие в бюджетных учреждениях, состоят на государственной службе и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Кредитование строительства осуществляется в пределах имеющихся кредитных ресурсов.