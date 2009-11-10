Курс доллара в обменниках столицы

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,17 грн./долл., продают – по 8,24 грн./долл., курс почти не изменился, по сравнению с 9 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,12-8,21 грн./долл., по продаже – в пределах 8,22-8,28 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного повысился, по сравнению с 9 ноября, и сегодня составляет 12,19/12,40 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,12-12,28 грн./евро, по продаже – в пределах 12,32-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 9 ноября, понизился на 0,8% и составляет в среднем 0,2713 грн./рубль, продажи – не изменился - 0,2849 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,283 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,281-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,17 грн./долл., продажи – 8,24 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,13-8,19 грн./долл., по продаже – в пределах 8,22-8,28 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева повысился на 0,2% по сравнению с 9 ноября и составляет 12,22/12,37 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,15-12,25 грн./евро, по продаже – в пределах 12,33-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 9 ноября повысился на 0,5% – до 0,2731 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2852 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,2815 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2825-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,15/8,29 грн., евро – 12,15/12,45 грн., рубль – 0,22/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,30 грн., евро – 11,85/12,55 грн., рубль – 0,27/0,29 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,17/8,23 грн., евро – 12,20/12,40 грн., рубль – 0,284/0,287 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 10 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,9903, к евро – 11,972666, к российскому рублю – 0,27696.