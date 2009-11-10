Украина и Россия перевернули страницу дипломатических скандалов?

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Константин ГРИЩЕНКО надеется, что в отношениях Украины и России не будут больше возникать вопросы, связанные с возможной взаимной высылкой дипломатов.

Об этом посол сказал в интервью УНИАН.

«Эту страницу в наших отношениях мы перевернули», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.

По его словам, такие ситуации возникают в отношениях разных стран, иногда даже очень близких союзников, в том числе и в западном мире.

«Сложности, как мне кажется, возникают в связи с тем, что дипломат иногда забывает, что он в другой стране, что он должен следовать правилам, которые прописаны в известных Венских конвенциях», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

«Надеюсь, такие ситуации больше не будут возникать. Во всяком случае, ни у меня, ни у моих коллег и в Киеве, и в Москве никакого восторга возникшая в июле этого года ситуация не вызвала. Уверен, каждый со своей стороны будет делать все возможное, чтобы у нас были только позитивные сигналы от диппредставительств на территории друг друга», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в начале августа между Украиной и Россией возник дипломатический скандал. Появилась информация о том, что Киев рекомендовал Москве прекратить выполнение полномочий советника посольства РФ в Украине Владимира ЛЫСЕНКО, который уже покинул Украину, и генконсула РФ в Одессе Александра ГРАЧЕВА.

В МИД РФ выразили по этому поводу возмущение. Послу Украины сообщили, что российская сторона предлагает украинской стороне досрочно завершить миссию генконсула Украины в Санкт-Петербурге Наталии ПРОКОПОВИЧ и одного из советников Посольства Украины в Москве.

Позже МИД Украины прекратил решение о высылке А.ГРАЧЕВА до «зеркального ответа» России по генконсулу Украины в Санкт-Петербурге.

По информации Службы безопасности Украины, СБУ имеет достаточно доказательств незаконной деятельности высланного из Украины советника-посланника посольства РФ В.ЛЫСЕНКО.