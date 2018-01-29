На львовском вокзале музыкальным флешмобом отметили 100-летие подвига Героев Крут (фоторепортаж)

В общеукраинском флешмобе приняли участие два военных оркестра и хоровая капелла «Трембита».

К 100-летию подвига боя под Крутами в кассовом зале железнодорожного вокзала оркестры Национальной Сухопутной академии им. П. Сагайдачного и Национальной гвардии вместе с хоровой капеллой «Трембита» выполнили сразу несколько композиций.

Как пишет Zaxid.net, музыканты в маршевом стиле спели песню «Сто бойцов», в которой описываются события под Крутами и события современности. Также исполнили произведение «Крути», «За Украину, за ее волю», казацкие, стрелецкие и песни УПА. А выступление завершили гимном Украины.

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«Часть людей спрашивает, что именно здесь происходит, но большинство знает этот подвиг. Это годовщина 100-летия Героев Крут. И это проводится не только во Львове, но и других крупных областных центрах, в столице Украины», – отметил военный дирижер Академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного Богдан Катриняк.