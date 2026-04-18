Трамп: Я ожидаю соглашение с Ираном через 'день-два'

Переговоры находятся на заключительной стадии, но ключевые разногласия между США и Ираном до сих пор не устранены.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорого заключения соглашения с Ираном – уже в течение ближайших одного-двух дней. По его словам, американские и иранские переговорщики могут встретиться в ближайшие выходные.

В интервью Axios Трамп подчеркнул свой оптимизм, отметив, что стороны демонстрируют готовность к договоренностям.

"Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить соглашение", – сказал он, добавив, что ожидает скорого результата.

Несмотря на прогресс – ключевые разногласия остаются

В то же время, по информации источников, знакомых с переговорами, окончательное соглашение пока не гарантировано. Хотя стороны уже приблизились к согласованию трехстраничного мирного плана, ряд критических вопросов до сих пор не решен.

Среди возможных пунктов соглашения – размораживание около 20 миллиардов долларов иранских активов в ответ на отказ Тегерана от запасов обогащенного урана. Также обсуждается введение моратория на дальнейшее обогащение урана.

Блокада и пролив: неопределенность продолжается

Трамп подчеркнул, что морская блокада Ирана будет оставаться в силе до достижения соглашения. В то же время он выступает за открытие стратегического пролива для международного судоходства.

Иран, со своей стороны, заявил о намерении открыть пролив до завершения режима прекращения огня, действующего до 21 апреля. Однако механизм реализации этого решения пока не уточняется.

Фактор Израиля и Ливана

Президент США также заявил, что потенциальное соглашение должно обеспечить безопасность Израиля и способствовать его выходу из войны "в выигрышной позиции".

В то же время он призвал Израиль прекратить удары по Ливану, подчеркнув, что дальнейшая эскалация неприемлема. "Израиль должен остановиться. Они не могут продолжать взрывать здания", – заявил Трамп.

Несмотря на это, накануне интервью израильский беспилотник нанес удар по южному Ливану. По данным источников, часть израильского правительства выступает против соглашения и настаивает на продолжении военных действий, однако их возможности могут быть ограничены позицией Вашингтона.

Соглашение с Ираном – последние новости

По данным Axios, главным условием Вашингтона является полный отказ Тегерана от накопленных запасов обогащенного урана. По словам источников, осведомленных о ходе дискуссий, Белый дом стремится лишить Иран доступа к почти 2 000 кг ядерного топлива, в частности 450 кг урана, обогащенного до критических 60%.

