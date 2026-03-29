Лунный календарь использовали многие народы еще с давних времен.

Апрель считается подходящим месяцем для начала активных работ в саду и огороде. С приходом постоянного тепла и увеличением продолжительности светового дня появляются хорошие условия для посева разных культур. Садоводники при этом часто обращают внимание не только на погодные факторы, но и на лунные фазы, так как по сельскохозяйственным традициям считается, что они могут влиять на рост и развитие растений.

Мы составили посевной календарь на апрель 2026 года, в котором учли подходящие и неподходящие дни для работ на участке.

Лунный посевной календарь-таблица – когда работать на участке

Посевной календарь основывается на смене лунных фаз и ее положении в знаках зодиака. Считается, что в период растущей Луны активнее развиваются надземные части растений, а на убывающей – корневая система. За счет этого можно выделить дни, которые считаются благоприятными, нейтральными или неблагоприятными для посева.

Хорошие дни для посева в апреле 2026 года в основном приходятся на периоды растущей Луны – примерно с 2 по 6, с 9 по 12 и с 28 по 30 апреля. В эти периоды лучше сажать культуры, у которых важна надземная часть: зелень, томаты, огурцы, капусту. Так соки в растениях будут активнее двигаться, что поможет семенам быстрее прорастать, а растениям – крепнуть.

Умеренно подходящие дни – это 1, 7–8, 13–15 и 26–27 апреля. В эти даты посев тоже возможен, но рост может идти менее активно. Это подходит для работ, которые не требуют большой силы растений – например, прореживания, пересадки или ухода за рассадой.

Неблагоприятные дни совпадают с новолунием и полнолунием, а также следующими за ними датами – с 16 по 18 и с 23 по 25 апреля. В это время растения особенно уязвимы, рост замедляется, и семена могут плохо всходить. Посев в такие дни часто приводит к слабым и неустойчивым растениям.

Лунный посевной календарь – полезные советы

Апрель в Украине подходит для посева большого числа культур. В открытый грунт сеют холодостойкие овощи – морковь, редис, шпинат, горох, укроп, петрушку. Во второй половине месяца, когда почва уже прогреется, можно начинать высевать свеклу и ранний картофель. В то же время в теплицах и на рассаду активно сажают томаты, перец, баклажаны, кабачки и огурцы.

Что касается цветов, в апреле хорошо сеять однолетние – бархатцы, астры, календулу. Также это время подходит для посадки декоративных кустарников и тщательного ухода за многолетниками.

Наконец, учитывать стоит не только лунный календарь, но и реальные погодные и окружающие условия – особенно температуру почвы и возможность заморозков. Важно соблюдать сроки посева для каждой культуры, использовать качественные семена и регулярно ухаживать за всходами. Сочетая опыт в огородничестве и посевной лунный календарь, можно увеличить шансы на хороший и здоровый урожай даже в "слабой" почве.

