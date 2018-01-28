В Крутах чествуют погибших за независимость (видео)

Президент Украины не смог принять участие в чествовании памяти 100-летия боя под Крутами возле Мемориала Героям Крут в Борзнянском районе Черниговской области из-за неблагоприятных погодных условий.

Сегодня, 28 января, в Крутах проходят мероприятия по чествованию погибших в бою 29 января 1918 года, которые полегли за независимость Украины, воюя против русской Красной гвардии под командованием Михаила Муравьева.

На мероприятии присутствуют украинские военные и представители правительства, пишет ТСН.uа

"Станция Круты – лишь маленькая точка на карте железнодорожных сообщений. И – только одна из многочисленных битв в извечном "крестовом походе" России против Украины. Но Крути в пространстве и времени бытия украинского народа занимают чрезвычайно важное место. Это название, как писал Улас Самчук, "врезалось в наше народное естество, в наш дух и нашу плоть", - написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Отметим, сам президент не принял участия в церемонии поминовения 100-летия боя под Крутами на Черниговщине через штормовое предупреждение.

Справка УНИАН. 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области, под поселком Круты и возле села Памятное, 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с 6-тысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую народную республику. Все студенты или погибли, или были взяты в плен и жестоко казнены.

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Бой под Крутами сдержал наступление большевиков на четыре дня. И эти дни стали решающими для украинской дипломатии, чтобы добиться от международного сообщества признания независимой Украины.

Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине с 2007 года.