Сколько стоит установить бойлер в Киеве и о чём мастера не говорят сразу, – эксперт

Как отмечает специалист, цена водонагревателей популярного объёма 50–80 литров в среднем колеблется в пределах 5–11 тысяч гривен.

Для установки бойлера необходимо учесть ряд нюансов, связанных с сантехникой и электрикой, а также иметь дополнительные комплектующие, в частности, трубы и краны. Эксперт по монтажу бойлеров, заместитель генерального директора компании"Мастергаз" Анна Строга рассказала УНИАН, что нужно для правильного монтажа этого прибора, а также указала, как в разы продлить его срок эксплуатации.

Сколько стоит установить бойлер в Киеве и от чего зависит цена?

Сейчас средняя стоимость простой установки бойлера (когда уже подготовлены точки подключения) в Киеве составляет от 1800 до 2500 гривен (материалы не входят в стоимость). Такая цена будет, если, например, в том месте уже был бойлер, но он сломался, протек и его просто нужно заменить.

Монтаж средней сложности "под ключ" (когда есть некоторые выводы, но чего-то не хватает) будет стоить от 3 до 6 тысяч гривен – мастер приедет и выполнит полный комплекс работ, связанных как с сантехникой, так и с электрикой.

Если же требуются сложные работы – штробление, перенос розеток или выводов труб, то такой монтаж будет стоить от 6 тысяч гривен.

Что входит в монтаж бойлера? Какие работы выполняет сантехник?

Сантехник вешает бойлер на крепления, которые должны быть на стене. Таких креплений может быть два или больше. Затем обязательно прибор подключают к холодной и горячей воде и устанавливают предохранительный клапан.

Более расширенный монтаж – это врезка в водопровод, монтаж труб и разводка, установка редуктора давления, фильтров и запорной арматуры. Если не установить редуктор давления, то, скорее всего, технику не удастся отремонтировать по гарантии.

Какие работы выполняет электрик при подключении бойлера и нужно ли прокладывать отдельную линию?

Базовые работы электрика – это подключение кабеля и вилки, а также подключение бойлера к розетке. У некоторых бойлеров кабель и вилка подключения не входят в комплект.

Рекомендуемые работы – прокладка отдельной электрической линии от электрощита, если в помещении недавно не меняли проводку, установка автомата и устройства защитного отключения. Еще бойлер обязательно нужно заземлить.

Сколько стоят услуги электрика для подключения бойлера?

Стоимость таких услуг сейчас начинается примерно от 600 гривен. Такую сумму придется заплатить за выезд и базовые работы – подключение кабеля и вилки.

Если же нужно вывести отдельную линию под розетку, то стоимость работ будет зависеть от многих факторов, в первую очередь, от способа монтажа, и составляет от 1500 гривен. Если нужно штробить, то за работу придется заплатить от 3 тысяч гривен.

Что нужно для установки бойлера, какие материалы и комплектующие?

В любом случае нужны крепления на стену, на которой будет устанавливаться бойлер. Также понадобятся шаровые (запорные) краны, предохранительные краны и редуктор давления. В основном для монтажа также понадобятся гибкие шланги (самый дешевый вариант) или металлопластиковые трубы (оптимальный вариант по соотношению цена-качество) или полипропиленовые. Это те трубы, которые будут подводиться к бойлеру.

Если говорить об электрике, то понадобится кабель для подключения бойлера, розетка, автомат и устройство защитного отключения.

Сколько сейчас стоит обычный бойлер на 60 литров и что входит в комплект?

В среднем стоимость бойлера на 50-80 литров составляет от 5 до 11 тысяч гривен. Существенно влияет на стоимость прибора то, имеет ли он программное обеспечение или нет. Бойлеры с электронным управлением стоят дороже, чем те, которые управляются механически.

Обычный механический прибор может стоить до 8 тысяч гривен, а стоимость "умных" бойлеров только начинается с этой суммы.

Бойлеры также различаются по типам ТЭНов (трубчатый электронагреватель) – есть с мокрым (находится в воде, поэтому окисляется и ржавеет раньше), а есть с сухим. Приборы с мокрым ТЭНом стоят дешевле.

Обычно в комплект к бойлеру входят гарантийный талон и спускной клапан. Еще в комплекте вместе с некоторыми приборами могут быть кабель и вилка.

Сколько электроэнергии потребляет бойлер в месяц и как это влияет на счета?

Все зависит от того, как люди "хлюпаются": кто-то очень экономный, а кто-то – нет. В среднем бойлер на 50–80 литров потребляет 60–100 кВт·ч в месяц в зависимости от использования. За такое количество электроэнергии обычному пользователю нужно заплатить 300–400 гривен.

Если бойлер с мокрым ТЭНом долго не чистить, то при нагревании на ТЭНе появляется накипь, как в электрочайнике, слой наростов утолщается, и количество энергии, которую прибор использует для нагрева воды, возрастает. Бойлеры, которые не чистили несколько лет, могут потреблять больше электроэнергии.

Какие ошибки люди допускают при установке бойлера, что впоследствии приводит к дополнительным расходам?

Выбирают неправильный литраж бойлера, и горячей воды не хватает на количество людей, проживающих в квартире. Из-за этого прибор работает больше, быстро изнашивается, или люди вообще недовольны его работой. У нас были случаи, когда человек экономил, выбирал себе 50-литровый бойлер, ему его устанавливали, а в его семье всего пять человек. В таком случае бойлер не сможет удовлетворить никаких потребностей людей – воды не хватит даже на то, чтобы помыть посуду.

Вторая глобальная ошибка – люди не устанавливают рекомендованные редукторы давления, УЗО или не проводят отдельную линию электросети. У нас были люди, которые устанавливали бойлер, экономили на электричестве, а потом им приходилось переделывать электрику. Если люди не устанавливают редукторы давления, то из-за его перепадов бак бойлера изнашивается гораздо быстрее. Плюс, многие производители не примут бойлеры по гарантии, если во время монтажа не был установлен редуктор давления.

Люди также экономят на материалах, используют, например, некачественные шаровые краны, а это приводит к аварийным ситуациям.

Также люди не обслуживают бойлеры вовремя – производители рекомендуют делать это раз в год. Бойлеры нужно обслуживать – регулярно проводить диагностику и чистку. Если следить за бойлером, он может проработать и 10, и 12 лет, и даже 15 лет. А если не заниматься устройством, то, вполне вероятно, что он сломается через 5 лет.

справка Анна Строга Заместитель генерального директора компании «Мастергаз» Окончила Государственную академию руководящих кадров культуры и искусств по специальности «Документоведение и информационная деятельность». Также получила второе высшее образование – экономическое – в Национальном авиационном университете. Учится в аспирантуре университета «КРОК» по специальности «Менеджер». Около 10 лет работает в компании «Мастергаз» – это предприятие, предоставляющее широкий спектр услуг в сфере сантехники и энергетики.

